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Siirt'te kaza sonrası motosiklet yandı, sürücüler yara almadan kurtuldu

Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önünde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet çarpışma sonrası alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma yok.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:58

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt'te kaza sonrası motosiklet yandı, sürücüler yara almadan kurtuldu

kaza ve yangın:

Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki motosiklet ile plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada alınan bilgiler göre, yaralanan olmadı; ancak çarpışmanın etkisiyle motosiklette yangın çıktı.

Olay yerinde kısa sürede başlayan alevler sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanan ilk bilgiler, yangının çarpışmanın hemen ardından başladığını gösteriyor.

müdahale ve soruşturma:

Yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı ve alevler söndürüldü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; ekipler, çarpışmanın nedenini ve hasarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer, kazaya karışan araçların kimlik ve plaka tespitine yönelik çalışmaları sürdürürken, olayda can kaybı veya yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı. Soruşturma tamamlandığında elde edilecek bulgular, olayın seyrine ilişkin net bilgileri ortaya koyacak.

SİİRT&#039;TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ÇARPIŞMANIN...

SİİRT'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ALEV ALAN MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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