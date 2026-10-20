Siirt'te kaza sonrası motosiklet yandı, sürücüler yara almadan kurtuldu

kaza ve yangın:

Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde meydana gelen kazada, A.A. yönetimindeki motosiklet ile plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada alınan bilgiler göre, yaralanan olmadı; ancak çarpışmanın etkisiyle motosiklette yangın çıktı.

Olay yerinde kısa sürede başlayan alevler sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanan ilk bilgiler, yangının çarpışmanın hemen ardından başladığını gösteriyor.

müdahale ve soruşturma:

Yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı ve alevler söndürüldü. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı; ekipler, çarpışmanın nedenini ve hasarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer, kazaya karışan araçların kimlik ve plaka tespitine yönelik çalışmaları sürdürürken, olayda can kaybı veya yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı. Soruşturma tamamlandığında elde edilecek bulgular, olayın seyrine ilişkin net bilgileri ortaya koyacak.

SİİRT'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ALEV ALAN MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.