Kurtalan'da ters dönen otomobil evin bahçesine girdi

kaza nasıl gerçekleşti:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 28 RF 783 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Araç ters döndü ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
olay sonrası işlemler:
Kazayla ilgili yetkililer olay yerinde inceleme yaparken, resmi olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi.
SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!