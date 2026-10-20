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Kurtalan'da ters dönen otomobil evin bahçesine girdi

Kurtalan'da sürücünün hakimiyeti kaybettiği 28 RF 783 plakalı otomobil bir evin bahçesine düştü; araçtaki 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurtalan'da ters dönen otomobil evin bahçesine girdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 28 RF 783 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine düştüğü bildirildi. Araç ters döndü ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

olay sonrası işlemler:

Kazayla ilgili yetkililer olay yerinde inceleme yaparken, resmi olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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