Kayseri'de trafik denetimleri aralıksız devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla denetimlere hız verdi. Uygulamalar, yoğun noktalarda planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Hedef alkol ve evrak kontrolleri:

Ekipler durdurdukları sürücüler üzerinde alkol kontrolü yaptı; ayrıca sürücü belgeleri, araç evrakları ve trafik kurallarına uygunluk yönünden detaylı inceleme gerçekleştirildi. Kontroller, hem sürücü hem de yol güvenliğini artırmaya yönelik olarak sürdürüldü.

Kurallara uymayanlara yaptırım:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

KAYSERİ’DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR. DENETİMLERDE KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜLERE EKİPLER TARAFINDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.