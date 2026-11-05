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İnternet bağımlılığına karşı yerelden ulusala örnek atölye: İNTİBAK 2026 İNTİBAK Battalgazi'de tamamlandı

Battalgazi'de düzenlenen İNTİBAK 2026 çalıştayında dijital bağımlılıkla mücadele, önleyici yaklaşımlar ve okullarda uygulanacak modüller masaya yatırıldı; raporlar bakanlıklara iletilecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İnternet bağımlılığına karşı yerelden ulusala örnek atölye: İNTİBAK 2026 İNTİBAK Battalgazi'de tamamlandı

İNTİBAK 2026 çalıştayı Battalgazi'de sona erdi

Battalgazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "İnternetle İlişkili Bağımlılıklarda Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar" başlıklı İNTİBAK 2026 çalıştayı, iki gün süren oturumların ardından tamamlandı. Etkinlikte dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar riskleri de ele alınarak, özellikle çocuk ve gençlerin güvenli ve sağlıklı dijital kullanımını artırmaya yönelik çözümler değerlendirildi.

çalıştayın kapsamı ve katılımcılar:

Çalıştay, Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde ve Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi destekleriyle gerçekleştirildi. Toplantıya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı ile çok sayıda akademisyen, alan uzmanı, kurum müdürü ve temsilci katıldı.

Etkinlik, okullarda yürütülen teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimlerinin devamı niteliğindeydi. Organizasyonda 400 rehber öğretmene çeşitli konularda eğitim verildi; 3 atölye çalışması düzenlendi ve 12 masa etrafında tematik görüşmeler yapıldı.

raporlar ve izlenecek yol:

Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mesut Aşık, çalıştay çıktılarının raporlaştırılarak ilgili bakanlıklara ve birimlere iletileceğini belirtti. Aşık, rehber öğretmenlerin hem okullarda diğer öğretmenlere hem de velilere eğitim vereceğini, ailelerin bilgilendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Hazırlanacak raporların bakanlıklara sunulmasının ardından dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir modül geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Mesut Aşık, "Daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz." sözleriyle çalıştayın takip edileceğini ifade etti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE &quot;İNTERNETLE İLİŞKİLİ BAĞIMLILIKLARDA KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ...

BATTALGAZİ BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE "İNTERNETLE İLİŞKİLİ BAĞIMLILIKLARDA KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR" BAŞLIĞIYLA DÜZENLENEN "İNTİBAK 2026 ÇALIŞTAYI" BİLGİ, DENEYİM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN PAYLAŞILDIĞI VERİMLİ OTURUMLARIN ARDINDAN SONA ERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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