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Kayserispor 45 puana kilitlendi: beş maçlık seri hedefi

Kayserispor, ilk yarıda kalan beş maçı kazanıp 30 puandan 45'e ulaşmayı hedefliyor; Sarıyer, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor ve Boluspor belirleyici.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor 45 puana kilitlendi: beş maçlık seri hedefi

hedef 45 puan: devreye güçlü girmek

Kayserispor, TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını mümkün olan en yüksek puanla tamamlamayı amaçlıyor. Geride kalan haftalarda takımın topladığı 30 puan, kalan beş maçın tamamı kazanılırsa 45 puan hedefine ulaşılabileceğinin hesaplarını beraberinde getiriyor. Kulüp içindeki tüm planlar ve hazırlıklar bu seri üzerine kuruldu.

Teknik ekip ve yönetim açısından bu dönemde alınacak her galibiyet, sezonun ilerleyen dönemleri için psikolojik ve sıralama avantajı sağlayacak. Kayserispor, devre arasına kayıpsız girerek ikinci yarıya daha güçlü bir konumdan başlamak istiyor.

fikstürün getirdikleri:

Kayserispor'un kalan maç programı, içeride üç, deplasmanda iki müsabaka içeriyor. Sahadaki seri hedefi nedeniyle ev sahibi olduğu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamak ve deplasmandan da sonuç almak öncelik taşıyor. Ligin üst sıralarında kalabilmek için bu beş maçın her birinin ayrı önem taşıdığı vurgulanıyor.

kalan maçların takvimi:

Kayserispor-Sarıyer : 21 Kasım Cumartesi

Keçiörengücü-Kayserispor : 29 Kasım Pazar

Kayserispor-Bodrumspor : 6 Aralık Pazar

Bandırmaspor-Kayserispor : 13 Aralık Pazar

Kayserispor-Boluspor : 20 Aralık Pazar

Bu beş karşılaşma, Kayserispor'un ilk yarı hedefini belirleyecek. Kulüp içinden gelen mesajlar, takımın puan kaybı yaşamadan yoluna devam etme ve ikinci yarıya avantajlı bir başlangıç yapma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

KAYSERİSPOR, İLK YARININ KALAN 5 MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR. SARI-KIRMIZILI EKİP, 15 PUANLIK...

KAYSERİSPOR, İLK YARININ KALAN 5 MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR. SARI-KIRMIZILI EKİP, 15 PUANLIK SERİYİ YAKALAYARAK DEVRE ARASINA 45 PUANLA GİRMEYİ AMAÇLIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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