Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Kayserispor deplasmanda rahat kazandı
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile toplam 25 puan topladı.
deplasman performansı ve sonuçlar:
Kayserispor'un dış saha performansı öne çıkıyor; deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki maçlar ve sonuçları şöyle kaydedildi: 1. Hafta Vanspor 0-2 Kayserispor, 3. Hafta Iğdır FK 0-1 Kayserispor, 5. Hafta Karagümrük 1-1 Kayserispor, 6. Hafta Esenler Erokspor 0-3 Kayserispor, 8. Hafta Mardin 1969 Spor 0-1 Kayserispor, 10. Hafta Antalyaspor 0-4 Kayserispor.
sıradaki rakip:
Deplasmanda yenilgi almadan ilerleyen Kayserispor, ligin 11. haftasında sahasında Batman Petrospor'u konuk edecek.
KAYSERİSPOR, BU SEZON SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.
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