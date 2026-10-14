Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Kayserispor deplasmanda rahat kazandı

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile toplam 25 puan topladı.

deplasman performansı ve sonuçlar:

Kayserispor'un dış saha performansı öne çıkıyor; deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki maçlar ve sonuçları şöyle kaydedildi: 1. Hafta Vanspor 0-2 Kayserispor, 3. Hafta Iğdır FK 0-1 Kayserispor, 5. Hafta Karagümrük 1-1 Kayserispor, 6. Hafta Esenler Erokspor 0-3 Kayserispor, 8. Hafta Mardin 1969 Spor 0-1 Kayserispor, 10. Hafta Antalyaspor 0-4 Kayserispor.

sıradaki rakip:

Deplasmanda yenilgi almadan ilerleyen Kayserispor, ligin 11. haftasında sahasında Batman Petrospor'u konuk edecek.

KAYSERİSPOR, BU SEZON SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.