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Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek bu sezonki 8. galibiyetine ulaştı; 10 haftada 25 puan topladı ve deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Kayserispor deplasmanda rahat kazandı

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki sekizinci galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile toplam 25 puan topladı.

deplasman performansı ve sonuçlar:

Kayserispor'un dış saha performansı öne çıkıyor; deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki maçlar ve sonuçları şöyle kaydedildi: 1. Hafta Vanspor 0-2 Kayserispor, 3. Hafta Iğdır FK 0-1 Kayserispor, 5. Hafta Karagümrük 1-1 Kayserispor, 6. Hafta Esenler Erokspor 0-3 Kayserispor, 8. Hafta Mardin 1969 Spor 0-1 Kayserispor, 10. Hafta Antalyaspor 0-4 Kayserispor.

sıradaki rakip:

Deplasmanda yenilgi almadan ilerleyen Kayserispor, ligin 11. haftasında sahasında Batman Petrospor'u konuk edecek.

KAYSERİSPOR, BU SEZON SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KAYSERİSPOR, BU SEZON SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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