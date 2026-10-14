Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı

daniel moreno'nun formu:

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yenerken, forvet oyuncusu Daniel Moreno bir kez daha skora katkı yaptı. Antalyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Moreno, karşılaşmanın 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve maçta toplam 68 dakika kaldı.

maç içi rolü ve etkisi:

Moreno'nun erken golü, Kayserispor'un oyunun kontrolünü elinde tutmasını sağladı; maç sonu skorla takım sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. 68 dakika sahada kalan oyuncu, hücum hattına canlılık kattı ve takımın liderliğini pekiştiren sonuçta rol oynadı.

son beş maçın istatistiği:

Daniel Moreno, ligdeki son beş maçta toplam 7 gol kaydetti: 6. haftada Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftada İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftada Mardin 1969 Spor'a 1 gol, 9. haftada Manisa FK'ya 1 gol ve Antalyaspor maçında 1 gol.

Bu seri, Kayserispor'un zirve mücadelesinde önemli bir avantaj oluşturuyor; Moreno'nun sürekliliği takımın hücum etkinliğini artırıyor ve ligdeki liderlik iddiasını güçlendiriyor.

KAYSERİSPOR’UN FUTBOLCUSU DANİEL MORENO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR. MORENO, SON 5 MAÇTA 7 GOLE İMZA ATTI.