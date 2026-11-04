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Kaza sonrası Tofaş hurdaya döndü: Aydın'da 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sabah saatlerinde sürücünün kontrolünü kaybettiği Tofaş refüjü aşıp takla attı; Safiye Kaymakçı yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza sonrası Tofaş hurdaya döndü: Aydın'da 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti?

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 civarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. 09 ACD 749 plakalı Tofaş otomobil refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçti ve yol kenarına savruldu.

Can kaybı ve yaralananlar:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki diğer kişiler; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. olarak kaydedildi. Yaralananlar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve müdahale:

Kaza üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KUYUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TOFAŞ OTOMOBİLİN, REFÜJÜ AŞIP...

KUYUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TOFAŞ OTOMOBİLİN, REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ DE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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