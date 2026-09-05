Saatler öncesinden başlayan yarış: çadır günlerinde indirim koşusu

İndirim çadırında erken yoğunluk

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da açılan geleneksel Çadır Günleri, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. 5-13 Eylül tarihleri arasında sürmesi planlanan etkinlik için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte gelenler, indirimli ürünlere ulaşabilmek için adeta yarıştı; koşu, sepet doldurma ve hızlı seçimlerin yaşandığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Erken kalkanlar avantajlı çıktı:

Etkinliğe katılanlar arasında sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkanlar da vardı. Katılımcılar arasında yer alan Serhat Öztürk, "Garaj günlerine 4 senedir geliyorum, özellikle ilk dakikaları çok önemli oluyor. Ben de hemen geldim ve istediğim ürünlere sahip oldum. Lego koleksiyonu yapıyorum, onun için geldim. Girişte yaklaşık bir saattir bekliyordum. Yüzde 50 indirim olduğu için erkenden gelmek istedim. Normal mağaza fiyatlarına göre çok daha uyguna, toplamda 12 bin liralık ürün aldım. Bunun için sabah saat 07.30’da evden çıktım" sözleriyle erken gelmenin strateji olduğunu anlattı. Bu tür etkinliklerde, açılış anı belirleyici olurken avantajlı ürünlere ilk ulaşanların alışverişlerini hızla tamamladıkları görüldü.

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler ve ailelerin tercihleri:

İndirim çadırı yalnızca çevre ilçelerden değil, şehir dışından gelenleri de çekti. Etkinlik için Trabzon'dan gelen Emine Candan, "Çok güzel ürünler var, almayı düşünüyoruz. Ben Trabzon’dan geldim. Çocuklarım İzmit’te yaşıyor, biz sırf bunun için İstanbul’a geldik. Geçen sene de gelip ürünler almıştım, memnun kalınca bu yıl yeniden geldim" diyerek çadır günlerinin bölgesel çekiciliğine vurgu yaptı. Aileler açısından da etkinlik rağbet görüyor; Mehmet Karakurt ailecek katıldıklarını söyleyerek, "Biz çok yakın bir konumda oturuyoruz, her yıl garaj günlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 2 buçuk yaşında bir çocuğumuz var, her sene onun için oyuncaklar alıyoruz. Bu garajdan daha önce aldığımız oyuncakları çocuk hâlâ kullanıyor. O yüzden her yıl aksatmadan geliyoruz, bugün de çantamızı doldurup çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Organizatörler, onlarca ünlü markanın yer aldığı çadırın tüketicilerle cazip fiyatlarla buluşmaya devam edeceğini belirtiyor. Ziyaretçiler, etkinlik süresince hem teknolojik ürünlerden giyime hem de çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatlarıyla karşılaşıyor. İndirim çadırı 13 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak ve yoğun ilgi bekleniyor.

BAHÇELİEVLER’DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ONLARCA ÜNLÜ MARKANIN YER ALDIĞI GELENEKSEL "ÇADIR GÜNLERİ" BÜYÜK BİR YOĞUNLUKLA BAŞLADI.