Kazan'da Odunpazarı'nın koruma ve gelişim hikâyesi anlatıldı

Odunpazarı'nı uluslararası platformda tanıtma fırsatı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Uluslararası REBUS 2026 — Tarihî Yerleşimlerde Kentsel Gelişim Forumu'na konuşmacı olarak katıldı. Kazan EXPO'da gerçekleştirilen genel oturumda Kurt, Odunpazarı'nın tarihî dokusunu, kültürel mirasını ve bu mirası koruyarak geliştirmek üzere yürütülen belediye uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

forumun kapsamı ve katılımcı profili:

Forum, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov himayesinde ve Rusya Federasyonu'nun ilgili kurumlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Rusya'nın 65 bölgesinden temsilcilerin yanı sıra BDT ülkeleri, BRICS+ üyeleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü katılımcıları da katıldı; böylece tarihî yerleşimlerin korunması ve kentsel gelişim alanında geniş bir deneyim paylaşımı ortamı oluştu.

Toplantılarda; kentsel yenileme, yatırım olanakları, mimari çözümler, mekânsal planlama, ekoloji ve yaşam kalitesi gibi başlıklar üzerinde duruldu. Katılımcılar, tarihî kentlerin yalnızca taşınan yapılarla değil, yaşayan kültürel değerleriyle de korunması gerektiğini vurguladı ve uygulama örnekleri paylaşıldı.

kurt'un sunumu ve değerlendirmeleri:

Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'nın tarihî kimliğini ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik projeleri, uygulama adımlarını ve koruma ile ekonomik-sosyal gelişimi birlikte ele alan yaklaşımını anlattı. Kurt, kentlerin geçmişleriyle gelecekleri arasında kurulan bağın önemine dikkat çekti ve farklı ülkelerin deneyimlerini dinlemenin kendi çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kurt, forum sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Tarihî kentlerin kültürel mirasını koruyarak gelişmesini konu alan forumda, Odunpazarı'mızın tarihî dokusunu, kültürel zenginliklerini ve bu alanda hayata geçirdiğimiz çalışmaları uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Farklı ülkelerin deneyimlerini dinlemek, kentlerin geçmişiyle geleceği arasında nasıl bir bağ kurduğunu görmek oldukça kıymetliydi. Odunpazarı'nın bu önemli buluşmada yer almasından ayrıca mutluluk duydum."

Başkan Kurt, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve özellikle davet ve ev sahiplikleri dolayısıyla Tataristan Cumhuriyeti Reisi Yardımcısı Olesya Aleksandrovna Baltusova başta olmak üzere organizasyonu hazırlayan tüm taraflara şükranlarını sundu.

Etkinlik, Odunpazarı gibi tarihî kentlerin deneyimlerinin uluslararası platformlarda paylaşılmasının yanı sıra benzer yerleşimler için uygulama ve politika önerileri geliştirme açısından da önemli bir zemin sağladı.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, RUSYA'NIN TATARİSTAN CUMHURİYETİ'NİN BAŞKENTİ KAZAN'DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI REBUS 2026-TARİHÎ YERLEŞİMLERDE KENTSEL GELİŞİM FORUMU'NA KONUŞMACI OLARAK KATILDI.