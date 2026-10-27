Kars'ta üreticinin sesi sahada: tarım ekipleri çözüm odaklı ziyaretleri sürdürüyor

saha çalışmaları yerinde tespit ve iletişim sağlıyor:

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri saha ziyaretleriyle üreticilerle doğrudan iletişim kuruyor. Teknik personel tarlalarda, seralarda ve küçükbaş-büyükbaş işletmelerinde üretim süreçlerini yerinde inceleyerek karşılaşılan sorunları tespit ediyor ve anlık geri bildirim alıyor.

Ziyaretlerde çiftçilerle yapılan birebir görüşmeler, yalnızca mevcut problemlerin saptanması için değil; aynı zamanda uygulamadaki eksikliklerin, ihtiyaçların ve önceliklerin doğrudan dinlenmesi için de kullanılıyor. Ekipler, üreticilerin sözlü taleplerini ve önerilerini kayıt altına alarak yürüyüş ve planlama süreçlerine aktarıyor.

öncelikler ve çözüm odaklı yaklaşım:

Saha buluşmalarında verim artırımı, kalite iyileştirmeleri ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Teknik ekipler; sulama, toprak yönetimi, yem planlaması ve hayvan refahı gibi konularda yerinde değerlendirme yapıyor ve uygulamaya dönük tavsiyeler sunuyor.

Bu yaklaşım, sorunların saha koşullarına göre önceliklendirilmesine olanak tanıyor. Üreticilerin anlattıkları, müdürlük tarafından hazırlanacak çalışma programlarına veri sağlıyor; böylece kısa vadeli müdahaleler ile uzun vadeli destek planları arasındaki bağ güçlendiriliyor.

üretici-kurum iş birliği ve sürdürülebilir hedefler:

Üretici-kurum iş birliğinin önemi saha çalışmalarında sıkça vurgulanıyor. Karşılıklı istişareler, sorunların erken tespiti ve çözüm yollarının ortak belirlenmesi açısından kritik görülüyor. Müdürlüğün sahadan gelen geri bildirimlere göre değerlendirmeleri sürdüreceği ve bu bilgiler doğrultusunda politika ve uygulama önerileri geliştireceği bildirildi.

Kent ekonomisinin önemli unsurlarından olan tarım ve hayvancılığın daha dayanıklı ve verimli hale getirilmesi amacıyla saha çalışmaları düzenli şekilde sürdürülecek. Bu süreç, üreticilerin ihtiyaçlarını doğrudan merkeze alarak hem günlük problemlere çözüm üretmeyi hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasını hedefliyor.

KARS’TA TARIM EKİPLERİ ÜRETİCİNİN SORUNLARINI SAHADA DİNLİYOR(KARS-İHA)