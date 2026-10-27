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Erzurum'da öğrenci güvenliği için sokak sokak denetim başlatıldı: 14 bin 670 kişi sorgulandı

Erzurum Valiliği koordinasyonunda 404 okulda kolluk ve okul personeliyle yürütülen uygulamalarda marketten servis araçlarına kadar 14 bin 670 kişi sorgulandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da öğrenci güvenliği için sokak sokak denetim başlatıldı: 14 bin 670 kişi sorgulandı

Denetimler valilik koordinasyonunda yürütülüyor

Erzurum'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi amacıyla kapsamlı bir denetim programı hayata geçirildi. Çalışmalar, Erzurum Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülüyor ve saha uygulamalarında yoğunlukla asayiş, trafik ile önleyici güvenlik tedbirleri öne çıkıyor. Uygulamalarda toplam 14 bin 670 şahıs hakkında GBT sorgusu yapıldı.

Görev dağılımı ve sahadaki tedbirler:

İl genelinde görevlendirmeler geniş tutuldu: 404 okulta sabit okul kolluk görevlisi görev yaparken, 106 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 79 ekip sahada yer aldı. Ayrıca okullarda hizmet veren 667 bahçe görevlisi mesaiye başladı. Bu yapı, okulların çevresindeki hareketliliğin düzenli takibini ve hızlı müdahaleyi hedefliyor.

Denetimin kapsadığı alanlar:

Uygulamalar, okul çevrelerini adım adım kontrol edecek biçimde planlandı. Okul yakınlarındaki market ve büfeler, internet kafeler, kahvehaneler, park ve bahçeler ile metruk binalar tek tek denetlenirken, öğrencilerin taşındığı okul servis araçları da hem trafik hem de güvenlik yönünden sıkı denetime tabi tutuldu. Bu kontrollerle hem risk oluşturan unsurların tespiti hem de olası olayların önlenmesi amaçlanıyor.

Dijital güvenlik ve bilinçlendirme çalışmalarına vurgu

Denetim faaliyetleri yalnızca fiziki güvenlikle sınırlı kalmadı. Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık artırma çalışmaları yürütüldü. Siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları başta olmak üzere çeşitli bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, öğrencilerin hem gerçek hem de dijital ortamda daha güvenli bir eğitim süreci geçirmesini hedefliyor.

Valilik koordinasyonundaki uygulamalar, okul çevrelerinde süreklilik arz eden denetimlerle desteklenmeye devam edecek; amaç, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesini sağlamak ve toplumsal huzuru korumaktır.

ERZURUM’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM...

ERZURUM’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM ALABİLMELERİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ, TRAFİK VE ÖNLEYİCİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ KARARLILIKLA UYGULANIYOR. İL GENELİNDEKİ DENETİMLERDE 14 BİN 670 ŞAHSIN GBT SORGUSU YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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