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Domaniç'te geçmişin izleri ve doğanın çağrısı

Gazeteci Mustafa Yiğit, Domaniç'in tarihi mirasını ve ormanlarını anlatarak Ertuğrul Gazi Tefekkür Tepesi'nden doğa tutkunlarını ilçeyi keşfe davet ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Domaniç'te geçmişin izleri ve doğanın çağrısı

Domaniç'in tarihsel ve doğal mirası:

Kütahya'nın Domaniç ilçesi, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası ve ormanlarla örülü doğal dokusuyla dikkat çekiyor. Bölgenin tarihi kimliğini ve doğanın sunduğu dingin atmosferi yerel gazeteci Mustafa Yiğit uzun yıllardır hem yazılarında hem de ziyaretlerinde öne çıkarıyor.

Meslek yaşamının önemli bir bölümünü Avrupa'da yaşayan Türklerin sesi olan Avrupa Hürriyet gazetesinde geçiren Yiğit, 16 yıllık gazete çalışmalarının ardından son 21 yıldır memleketi Domaniç'te gazetecilik yapıyor. Bu süre zarfında ilçeye ilişkin gözlemleri ve yazıları, hem bölgenin tanıtımına hem de tarihî mirasın korunmasına vurgu yapıyor.

Ertuğrul Gazi Tefekkür Tepesi'nde tefekkür:

Yiğit, Domaniç'in kendisi için yalnızca yaşanılan yer olmadığını, aynı zamanda hayatının son durağı olduğunu söylüyor. İlçenin en önemli sembollerinden biri olan Ertuğrul Gazi Tefekkür Tepesi, onun sık sık uğradığı, tarih ve maneviyatla baş başa kaldığı bir nokta. Yiğit, tepeye ilişkin duygularını şöyle aktarıyor: "Tarihi önemi ve doğal güzellikleriyle hayran olduğum memleketim Domaniç'te, Ertuğrul Gazi'nin devlet kurmak için çıktığı Ertuğrul Gazi Tefekkür Tepesi'ne sık sık çıkarım. Atalarım gibi ülkem ve memleketim için tefekkür eder, yazılarımı hazırlarım."

Bu sözler, Yiğit'in yerel tarih ile kişisel bağını ve yazınsal üretimini doğrudan etkileyen bir pratiği gösteriyor. Tepede geçirilen zaman, onun için hem bir gözlem hem de üretim alanı; Domaniç'in tarihi izleri burada daha canlı hissediliyor.

Doğa ve tarih tutkunlarına çağrı:

Yiğit, ilçenin sadece yöre halkı tarafından bilinen bir yer olmasının ötesine taşınması gerektiğini vurguluyor. Doğanın huzurunu arayanlara, tarihle iç içe bir deneyim yaşamak isteyenlere Domaniç'i keşfetme çağrısı yapıyor. İlçenin ormanları, tarihi doku ve sakin atmosferinin ziyaretçilere farklı bir bakış sunduğunu belirtiyor.

Korunması gereken değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Yiğit, ziyaretçilere hitaben net bir davette bulunuyor: "Siz de doğaya ve tarihe hasretseniz, doğanın mistik ortamını özlüyorsanız gelin, Domaniç'i görün". Bu çağrı, hem turizm hem de yerel kimliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Domaniç; tarihî geçmişi, doğal güzellikleri ve kendine özgü atmosferiyle doğa ve tarih meraklılarını bekliyor. Yiğit'in gözlemleri, ilçenin tanıtımı ve korunması için yerel seslerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

&quot;ERTUĞRUL GAZİ&#039;NİN İZİNDE&quot; MEMLEKET SEVGİSİYLE GAZETECİLİK YAPAN MUSTAFA YİĞİT, İLÇENİN TARİHİ...

"ERTUĞRUL GAZİ'NİN İZİNDE" MEMLEKET SEVGİSİYLE GAZETECİLİK YAPAN MUSTAFA YİĞİT, İLÇENİN TARİHİ MİRASINA VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK DOĞA VE TARİH TUTKUNLARINI DOMANİÇ'İ KEŞFETMEYE DAVET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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