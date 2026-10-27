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Ankara merkezli operasyonda Hol kampına yardım ağına finansman sağladığı iddia edilen 16 kişi gözaltında

Ankara merkezli soruşturmada Hol Kampı'na yardım iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı; operasyonda 2 milyon 135 bin lira ve altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:15

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara merkezli operasyonda Hol kampına yardım ağına finansman sağladığı iddia edilen 16 kişi gözaltında

soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye’deki Hol Kampı’nda alıkonulan DEAŞ’a müzahir kadın ve çocuklara gönderildiği iddia edilen yardımları organize eden kişi ve grupların faaliyetleri mercek altına alındı. Çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü R Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı arasında koordineli şekilde yürütüldü.

şüphelilerin tespiti ve hukuki çerçeve:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri ve HTS kayıtları üzerinde yapılan analizlerde terörizmin finansmanına yönelik şüpheli işlemler tespit edildi. Bu kapsamda toplam 18 şüpheli belirlendi; haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4/2 maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

operasyon ve gözaltılar:

27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladığı değerlendirilen kişiler ve bağlantılar üzerinde çok yönlü inceleme yapıldığı kaydedildi.

ele geçirilen materyaller ve malvarlığı:

Adres aramalarında 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında yaklaşık 2 milyon 135 bin lira tutarında Türk lirası, döviz ve altın bulundu ve el konuldu.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmanın titizlikle ve kapsamlı şekilde sürdüğü, gizli ve teknik soruşturma yöntemlerinin kullanıldığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, yürütülen işlemlerin delil toplama ve ulusal koordinasyon esaslarına göre ilerlediğini belirtti.

SURİYE’DEKİ HOL KAMPI’NDA ALIKONULAN DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜZAHİR KADIN VE ÇOCUKLARA YARDIM...

SURİYE’DEKİ HOL KAMPI’NDA ALIKONULAN DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜZAHİR KADIN VE ÇOCUKLARA YARDIM GÖNDERİLMESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, ÖRGÜTÜN FİNANSMAN FAALİYETLERİNE YÖNELİK ANKARA MERKEZLİ 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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