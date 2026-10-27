Gevaş’te yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

kaza ayrıntıları:

Van'ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen sürücüsü A.H. olan 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri ile ilçe merkezinden çıkan otomobilin çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; toplamda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin tespiti ve olayın detaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

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