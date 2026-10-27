Didim açıklarında gece müdahalesi: motor arızasıyla sürüklenen üç kişi kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir özel tekne, gece saatlerinde sürüklenme tehlikesi oluşturdu. Olayda bulunanların yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

olayın bildirimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığına saat 00.40 sıralarında, Didim açıklarında içinde 3 kişi bulunan özel teknede motor arızası olduğu ve teknenin sürüklendiği yönünde ihbar ulaştı. İhbarın alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi ve kurtarma faaliyeti başlatıldı.

kurtarma operasyonu ve sağlık durumu:

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması sonucu özel tekne içerisindeki üç kişi kurtarıldı ve tekneyle birlikte Didim Marinaya intikal ettirildi. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı veya yaralanma olmadan sonlandırıldı.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN VE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN ÖZEL TEKNEDEKİ 3 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK MARİNAYA ULAŞTIRILDI.