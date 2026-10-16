Keçiborlu kavşağında midibüs ile tır çarpıştı: tarım işçileri yaralandı

Keçiborlu kavşağında midibüs ile tır çarpıştı

Olay yeri ve araç bilgileri:

Kaza, saat 18.50 sıralarında Keçiborlu-Afyonkarahisar-Sandıklı yolu üzerindeki Keçiborlu-Uluborlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 32 AEY 751 plakalı servis midibüsü, aynı yönde seyreden 15 AEV 417 plakalı tıra arkadan çarptı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu servis aracında bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi; tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Isparta Valisi Abdullah Erin kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Erin, kazanın ardından polis, jandarma, acil sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine sevk edilerek müdahalede bulunduğunu belirtti.

Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu ve "Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur" ifadelerini kullandı.

ISPARTA'NIN KEÇİBORLU İLÇESİNDE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 17 KİŞİ YARALANDI.