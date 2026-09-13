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çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 1 kişi düşerek yaralandı

Kocaeli Kartepe İstasyon Mahallesi'nde saat 23.30'da çardakta başlayan yangın kısa sürede 3 katlı binaya sıçradı; itfaiye söndürdü, 1 kişi düşerek yaralandı ve görüntülendi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 1 kişi düşerek yaralandı

çardakta çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesindeki bir çardakta başlayan yangın, gece saat 23.30 sıralarında kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

müdahale ve yaralanan kişinin durumu:

Olay sırasında bir kişi, yangın yerinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralının sağlık durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından ekipler, binada ve çevresinde soğutma çalışmaları başlattı ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir aldı.

Alevlerin yükseldiği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR ÇARDAKTA BAŞLAYIP 3 KATLI BİNAYA SIÇRAYAN YANGIN İTFAİYE...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE BİR ÇARDAKTA BAŞLAYIP 3 KATLI BİNAYA SIÇRAYAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ; DÜŞEREK YARALANAN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. ALEVLERİN YÜKSELDİĞİ ANLAR VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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