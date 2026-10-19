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Efeler'de ocakta başlayan alevler dairenin mutfağında hasar bıraktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yemek yaparken çıkan mutfak yangını itfaiye tarafından söndürüldü; yaralanma yok, mutfakta maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de ocakta başlayan alevler dairenin mutfağında hasar bıraktı

Olayın ortaya çıkışı:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Orta Mahalle 205 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yemek yapıldığı sırada ocakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve hasar:

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma bildirilmezken, dairenin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor:

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YARALANAN OLMAZKEN, MUTFAKTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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