Muğlaspor deplasmanda 4-3 galip geldi, Manisa'da penaltılar ve kırmızı kart maçın rengini belirledi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk ekip, maçın başında bulduğu gollerle öne geçerken Manisa FK ikinci yarıya doğru beraberlik için baskı kurdu; karşılaşma birçok penaltı ve bir kırmızı kartla şekillendi.

kritik anlar:

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Muğlaspor etkili geldi. 10. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ertuğrul ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı (0-1). Ardından 12. dakikada orta sahadan hareketlenen Ibrahim Sissoko, kaleci Vedat'ı aşırarak skoru 2-0 yaptı.

30. dakikada Muğlaspor lehine verilen penaltı atışı sonrası 32. dakikada Sissoko'nun vuruşu üst direğe çarpıp dönerken topu tamamlayan Mamady Diarra farkı üçe çıkardı (0-3). Manisa'dan cevap gecikmedi; 39. dakikada kazanılan penaltıyı 40. dakikada Julien Anziani gole çevirdi (1-3).

İlk yarı uzatma anlarında 45+2'de Yassine Benrahou ceza yayı dışından attığı şutla Manisa'yı umutlandırdı (2-3). 84. dakikada Muğlaspor'da Daniel Avramovski ceza sahasında yükselip kafa vuruşuyla skoru 4-2'ye taşıdı. 86. dakikada Del Pino'nun Christophe Herelle'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı verdi ve Del Pino kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın son bölümlerinde Anziani, 89. dakikadaki penaltıyı gole çevirerek skoru 4-3'e getirdi; 90. dakikada Muğlaspor lehine verilen penaltıda ise 90+2'de Ali Kaan Güneren'in vuruşunu kaleci Vedat Karakuş kurtararak konuk ekibin üstünlüğünü korumasını sağladı.

kadrolar ve hakemler:

Maçta hakem olarak Ayberk Demirbaş, yardımcı hakemler Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan görev yaptı. Manisa FK kadrosunda Vedat Karakuş, Osman Kaynak, Christophe Herelle, Atakan Rıdvan Çankaya, Osman Kahraman (Lemina dk. 34), Yassine Otmane Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul (Fırat İnal dk. 59), Julien Francois Marc Anziani, Ada İbik, Birama Toure (Lindseth dk. 60), Waldir Alenis Vargas Valentin yer aldı. Teknik direktörleri Selman Coşkun idi.

Muğlaspor kadrosunda Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur (Ali Barak dk. 62), Daniel Avramovski, Mamady Diarra, Buluthan Bulut (Orhan Nahırcı dk. 82), Ali Kaan Güneren, Ibrahim Sissoko (Poyraz Efe Yıldırım dk. 73), Ahmet Emin Engin (Bilal Ceylan dk. 73), Luis Enrique Del Pino Mago, Yiğit Fidan, Ertuğrul İdris Furat (Osundina dk. 62) yer aldı. Teknik direktörleri Yalçın Koşukavak olarak kaydedildi.

Maçta goller Anziani (40' pen. ve 89' pen.) ve Benrahou (45+2') (Manisa FK) ile Ertuğrul (10'), Ibrahim Sissoko (12'), Mamady Diarra (32') ve Daniel Avramovski (84') (Muğlaspor) tarafından kaydedildi. Kırmızı kart Luis Enrique Del Pino Mago (86') için gösterildi. Sarı kartlar arasında Benrahou, Herelle, Yiğit, Amramovski ve Diarra bulunuyordu.

TRENDYOL 1. LİG’İN 11. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ SAHASINDA AĞIRLADIĞI MUĞLASPOR’A 4-3 MAĞLUP OLDU.