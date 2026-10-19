Manisa FK evinde 7 gollü maçta üzgün: Muğlaspor 4-3 kazandı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Manisa FK, kendi sahasında Muğlaspor'u ağırladı. Karşılaşma bol pozisyonlu ve gollü geçti; konuk ekip sahadan 4-3 galip ayrıldı. Maçın akışı, ilk yarıda Muğlaspor'un 30. dakikaya kadar bulduğu üç golle öne geçmesi, ardından Manisa'nın oyuna dönmesi ve son bölümlerde yaşananlar etrafında şekillendi.

manisa'nın ikinci yarı reaksiyonu:

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun, özellikle ikinci yarıda takımının mücadelesinin sevindirici olduğunu vurguladı. Coşkun, savunma geçişlerinde zaman zaman reaksiyon zorlukları yaşadıklarını, buna rağmen oyuncuların fiziksel ve taktiksel açıdan iyi tepki verdiğini söyledi. Maçta talihsiz goller yediklerini belirten Coşkun, takımın üç maçlık bir süreçten geldiğini ve ikinci yarı performansını olumlu karşıladıklarını ifade etti. Maçın kırılma anlarının skordan daha fazlasını anlattığını, ofansif reaksiyonların olumlu olduğunu ancak sonucun üzüntü verici olduğunu ekledi.

muğlaspor cephesinde tecrübe ve duyarlılık:

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sözlerine İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere ilişkin taziye mesajıyla başladı. Koşukavak, maç öncesi takımının hem kendileri hem de Manisa FK için zor bir sınav olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında 3-0'lık üstünlüğü yakaladıklarını, ancak rakibi oyuna ortak ettikleri için bu durumu eleştirdi. Koşukavak, 30. dakikada 3-0'lık skoru koruyamamaları gerektiğini, kaçırdıkları penaltıların da maç üzerindeki etkisine dikkat çekti. Sonuç olarak 4-3 galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu ve takımın ihtiyaç duyduğu galibiyete kavuştuğunu belirtti.

Her iki teknik adam da maçın kırılma anlarının ve oyuncu tecrübelerinin sonuç üzerindeki belirleyiciliğine vurgu yaptı. Koşukavak, özellikle oyun yönetimi ve tecrübe eksikliğinin rakibin geri dönmesine zemin hazırladığını söylerken, Coşkun da takımının birinci yarıdaki hatalara rağmen ikinci yarıdaki oyunu ve mücadeleyi olumlu değerlendirdi.

Maç, birçok pozisyon, iki tarafın da skora müdahalesi ve teknik direktörlerin saha içi tercihleri üzerinden değerlendirildi. Sonucun ardından Muğlaspor sahadan üç puanla ayrılırken, Manisa FK evinde mağlubiyeti kabul etti; her iki ekip de önümüzdeki haftalarda bu maçın derslerini sahaya yansıtma hedefinde.

MANİSA FK TEKNİK SORUMLUSU SELMAN COŞKUN İKİNCİ YARIDA ORTAYA KOYDUKLARI MÜCADELEDEN MEMNUN OLDUKLARINI ANCAK MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÜZGÜN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.