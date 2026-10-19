işçiyi odağa alan adil dönüşüm çağrısı: maliyet çalışanlara yüklenmemeli

HAK-İŞ dönüşüm sürecinde işçilerin korunmasını istiyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, COP31 öncesi düzenlenen "COP31’e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi" programında, yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerini ve adil geçiş ihtiyacını değerlendirdi. Arslan, dönüşümün işçi ve emek hareketleri üzerinde yaratacağı yük konusunda uyarılarda bulunarak, sürecin planlanmasında çalışanların aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

adil geçiş ve sosyal diyalog:

Programda Türkiye'nin Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde, çalışma hayatında adil geçişin sağlanması ve sosyal taraflar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Arslan, geçmişte küreselleşme ve neoliberal politikaların yol açtığı çarpıklıkların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti ve değişimin nasıl gerçekleşeceği konusunda itirazları bulunduğunu söyledi.

Arslan, ikiz dönüşüm olarak tanımladığı yeşil ve dijital dönüşümün birlikte ele alınmasını olumlu bulduklarını ifade ederken, "Dönüşümün maliyetinin çalışanlara ve emek hareketine yüklenmemesini istiyoruz" sözleriyle temel talebini net biçimde dile getirdi. Ayrıca İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmiş olmasını ve 17 sektör ile 33 tema kapsamında hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve iş güvencesi:

Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmasına atıfla her dört çalışandan birinin yapay zekadan etkilenebileceğini hatırlattı ve bu konunun emek cephesinde daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde tartışılması gerektiğini söyledi. Teknolojik dönüşüme prensipte olumlu yaklaştıklarını belirten Arslan, bu süreçte alınacak kararların işçilerin mevcut haklarını geri almasına veya daha fazla mağduriyet yaşanmasına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Yeşil dönüşümün yarattığı yeni istihdam olanaklarına da değinen Arslan, yenilenebilir enerji alanında dünya genelinde istihdamın 16,5 milyonu aştığını belirtti. Ancak bu yeni alanlarda çalışanların insana yakışır iş, sendikalaşma, ücret ve iş sağlığı güvenliği gibi temel haklardan mahrum bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

endüstri ilişkilerinde güncelleme gereği:

Türkiye'de işçi sayısının yaklaşık 18 milyona yaklaştığını hatırlatan Arslan, özel sektördeki çalışanların büyük bölümünde sendikalaşma ve toplu sözleşme eksikliğinin bulunduğunu söyledi. İklim değişikliğinin getireceği düzenlemeler karşısında emek taleplerinin nasıl hayata geçirileceğine dair ciddi endişeleri olduğunu ifade eden Arslan, bunun için ülkenin endüstri ilişkileri sisteminin yeniden güncellenmesi, sendikalaşmanın hızla önünün açılması ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Programda söz alan diğer sendika liderleriyle birlikte Arslan'ın mesajları, COP31 sürecinde emek dünyasının ortak gündemini şekillendirmeye yönelik çağrı niteliğindeydi. Konuşmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da katıldı.

Arslan'ın vurgusu, dönüşümün getireceği faydaların çalışanlarla paylaşılmaması ve maliyetin emekçilere yüklenmesine karşı güçlü bir refleksti: çalışanların sürece dahil edilmesi, sendikal hakların korunması ve adil paylaşım mekanizmalarının kurulması talepleri, programın öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "DÖNÜŞÜMÜN MALİYETİNİN ÇALIŞANLARA VE EMEK HAREKETİNE YÜKLENMEMESİNİ İSTİYORUZ" DEDİ.