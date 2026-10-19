Vali Akbıyık, milli okçularla hazırlık ve hedefleri konuştu

valilik kabulünde milli takım değerlendirmesi

Dünya Şampiyonu Muğlalı milli okçu Emircan Haney, eşi Hilal Haney, milli okçu Hazal Burun ve Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaret etti.

kadro ve hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirme:

Ziyarette, 2026 sezonu boyunca spora ve sporculara sunduğu destekler için Vali Akbıyık’a teşekkür eden Dr. Ejder Sözen, 2027 yılı için yeniden Okçuluk Milli Takım kadrosuna seçilen Emircan Haney ve Hazal Burun’un yeni sezon hazırlıkları, yarışma takvimi ve hedefleri hakkında bilgi aktardı.

valilik desteğinin sürdürüleceği vurgusu ve ödül:

Muğla’da yürütülen Gençlik Yılı çalışmaları kapsamında spora ve sporcuya verilen desteğin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Akbıyık, uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran milli sporcuları ve şampiyonların yetişmesinde emeği geçen Dr. Ejder Sözen’i tebrik etti.

Ziyaretin sonunda şampiyon sporcuları altın ile ödüllendiren Vali Akbıyık, 2027 sezonunda da milli okçuların yeni zaferlerle Türk insanının göğsünü kabartacağına inandığını belirtti.

DÜNYA ŞAMPİYONU MUĞLALI MİLLİ OKÇU EMİRCAN HANEY, EŞİ HİLAL HANEY, MİLLİ OKÇU HAZAL BURUN VE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ DR. EJDER SÖZEN, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I ZİYARET ETTİ.