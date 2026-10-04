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Kedi paniğiyle direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, iki kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil, elektrik direğine çarpıp ikiye ayrıldı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 19:05

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kedi paniğiyle direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, iki kişi yaralandı

Kedi paniğiyle direğe çarpan otomobil ikiye bölündü:

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, Yeni Mahalle Mahmut Demir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 55 AYB 983 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Esen, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kaza anında yaşananlar:

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak iki parçaya ayrıldı. Araçta bulunan sürücü Aykut Esen ile yanında bulunan Yıldıray Çoban yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili ekipler tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI. FECİ KAZADA 2 KİŞİ...

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI. FECİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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