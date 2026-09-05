Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kekemeliği konuşmasını etkilemiyor: Kur'an ve duaları akıcı okuyan vekil imam

Eskişehir'de Yayla Camii'nin vekil imamı Veysel Karani Karaer, gündelik konuşmada kekelemeye rağmen Kur'an-ı ve duaları kesintisiz okuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kekemeliği konuşmasını etkilemiyor: Kur'an ve duaları akıcı okuyan vekil imam

Kekemeliğe rağmen Kur'an ve duaları takılmadan okuyan imam

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'nde yaklaşık 3 senedir vekil imam hatip olarak görev yapan Veysel Karani Karaer, gündelik konuşmada kekelemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve duaları hiç takılmadan okuyor. Durumu görenler şaşkınlığını dile getiriyor; bazıları ise taklit yaptığını sanıyor.

Günlük konuşma ile ibadet sırasındaki fark:

Karaer, kekemeliğin doğuştan kaynaklanmadığını ve bunun kendisi için farklı bir boyutu olduğunu söylüyor. "Kekemeliği Allah’ın bana vermiş olduğu bir hediye olarak görüyorum. Lise yıllarında bayağı zorluk çekmiştim. O zamanlar elimi dizime vura vura kendimi ifade ediyordum. Şimdi yok denilecek kadar azaldı ama yine de ikili diyaloglarda konuşurken kendimi ifade etmekte birazcık zorlandığım oluyor. Cuma hutbesinde veya vaazda, imamette veya müezzin kayyımlıkta herhangi bir sıkıntım olmuyor. Tabii bu da Allah’ın bir lütfu" diyor.

Geçmiş yıllarda katıldığı Kur'an-ı Kerim yarışmalarında başarılar elde eden Karaer'in bu rahatlığı, okuma tekniği, nefes kontrolü ve uzun çalışmalarına bağlanıyor; cemaat ise bu durumu hayretle karşılıyor.

Dedesiyle başlayan imamlık serüveni:

Karaer çocukluğunu ve imamlığa yönelişini dedesine bağlıyor: "Rahmetli dedem yani babamın babası Musa Karaer, benim üstümde çok emeği var. Bu dünyada dedem, benim için babamdan bile önce gelirdi. İmamlık ve din hususunda çok yardımcı oldu, hatta okuma yazmayı bile bana o insan öğretti. Hakkı kesinlikle ödenmez. Bana imamlığı, camiyi sevdiren o insandı. Camiye getire götüre ezan ve Kur'an-ı Kerim okumayı 7-8’li yaşlarımda anladım."

Bununla birlikte Karaer, bazı vatandaşların gündelik hayattaki kekemeliğini görünce taklit yaptığını düşündüklerini aktarıyor: "Bazı vatandaşlar, 'Ya imam efendi, vaazda veya Cuma hutbesinde bir sıkıntı olmuyor, niye kekeliyorsun' diye soruyorlar, taklit yaptığımı sanıyorlar ama öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu taklit edilebilecek ya da insanları kandırabilecek bir husus değil."

Vatandaşların şaşkınlığının yanı sıra, Karaer'in camideki görevleri—Cuma hutbesi, vaaz, imamet ve müezzin kayyımlık—sorunsuz şekilde sürüyor ve cemaatin takdirini topluyor.

YAYLA CAMİİ&#039;NİN VEKİL İMAM HATİBİ VEYSEL KARANİ KARAER

YAYLA CAMİİ'NİN VEKİL İMAM HATİBİ VEYSEL KARANİ KARAER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Yamlı Göle'de birden fazla kamu yatırımını hizmete açtı
images

Konak kafe tahliyesinde hukuk süreci karar aşamasına geldi
images

Porsuk'un kıyılarında müzik, kukla ve gondol coşkusu sürüyor
images

Ayancık’ta yarım kalan huzurevi projesi bakanlığa devredildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

Yörüklerin mavi göçü: teknelerle sürdürülen keçicilik geleneği

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır