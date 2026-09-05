Kekemeliği konuşmasını etkilemiyor: Kur'an ve duaları akıcı okuyan vekil imam

Kekemeliğe rağmen Kur'an ve duaları takılmadan okuyan imam

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'nde yaklaşık 3 senedir vekil imam hatip olarak görev yapan Veysel Karani Karaer, gündelik konuşmada kekelemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve duaları hiç takılmadan okuyor. Durumu görenler şaşkınlığını dile getiriyor; bazıları ise taklit yaptığını sanıyor.

Günlük konuşma ile ibadet sırasındaki fark:

Karaer, kekemeliğin doğuştan kaynaklanmadığını ve bunun kendisi için farklı bir boyutu olduğunu söylüyor. "Kekemeliği Allah’ın bana vermiş olduğu bir hediye olarak görüyorum. Lise yıllarında bayağı zorluk çekmiştim. O zamanlar elimi dizime vura vura kendimi ifade ediyordum. Şimdi yok denilecek kadar azaldı ama yine de ikili diyaloglarda konuşurken kendimi ifade etmekte birazcık zorlandığım oluyor. Cuma hutbesinde veya vaazda, imamette veya müezzin kayyımlıkta herhangi bir sıkıntım olmuyor. Tabii bu da Allah’ın bir lütfu" diyor.

Geçmiş yıllarda katıldığı Kur'an-ı Kerim yarışmalarında başarılar elde eden Karaer'in bu rahatlığı, okuma tekniği, nefes kontrolü ve uzun çalışmalarına bağlanıyor; cemaat ise bu durumu hayretle karşılıyor.

Dedesiyle başlayan imamlık serüveni:

Karaer çocukluğunu ve imamlığa yönelişini dedesine bağlıyor: "Rahmetli dedem yani babamın babası Musa Karaer, benim üstümde çok emeği var. Bu dünyada dedem, benim için babamdan bile önce gelirdi. İmamlık ve din hususunda çok yardımcı oldu, hatta okuma yazmayı bile bana o insan öğretti. Hakkı kesinlikle ödenmez. Bana imamlığı, camiyi sevdiren o insandı. Camiye getire götüre ezan ve Kur'an-ı Kerim okumayı 7-8’li yaşlarımda anladım."

Bununla birlikte Karaer, bazı vatandaşların gündelik hayattaki kekemeliğini görünce taklit yaptığını düşündüklerini aktarıyor: "Bazı vatandaşlar, 'Ya imam efendi, vaazda veya Cuma hutbesinde bir sıkıntı olmuyor, niye kekeliyorsun' diye soruyorlar, taklit yaptığımı sanıyorlar ama öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu taklit edilebilecek ya da insanları kandırabilecek bir husus değil."

Vatandaşların şaşkınlığının yanı sıra, Karaer'in camideki görevleri—Cuma hutbesi, vaaz, imamet ve müezzin kayyımlık—sorunsuz şekilde sürüyor ve cemaatin takdirini topluyor.

YAYLA CAMİİ'NİN VEKİL İMAM HATİBİ VEYSEL KARANİ KARAER