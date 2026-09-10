Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi'nde 8 Eylül Salı günü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 51 yaşındaki D.K. iddiaya göre eşine 52 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu:

Anne ve kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Adli süreç:

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE EŞİ VE KIZINI BIÇAKLAYARAK YARALAYAN 51 YAŞINDAKİ D.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.