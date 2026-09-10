Dolar 48,4899 +0,01%
Euro 56,5016 0,00%
Bist 14.426,84 -0,54%
Altın Gram 6.893,05 -0,88%
EUR/USD 1,1628 -0,09%
Brent Petrol 102,36 +1,14%
--°

Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı

Salihli'de 8 Eylül'de 51 yaşındaki D.K.'nin bıçakladığı eşi 52 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi'nde 8 Eylül Salı günü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 51 yaşındaki D.K. iddiaya göre eşine 52 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu:

Anne ve kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Adli süreç:

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE EŞİ VE KIZINI BIÇAKLAYARAK YARALAYAN 51 YAŞINDAKİ D.K., ÇIKARILDIĞI...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE EŞİ VE KIZINI BIÇAKLAYARAK YARALAYAN 51 YAŞINDAKİ D.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçiril...
images

Muş'ta kadınlarla yapılan eğitimde çocuklarda bağımlılık riskine erken müdahale...
images

Arnavutköy'de virajı alamayan beton mikseri devrilince dört araç birbirine girdi
images

Kayıp genç için Muş'ta seferberlik: 83 personel ve 18 araçla arama sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı