Vodafone Business, LIFT ile iş ortaklığında ölçülebilir büyümeyi hedefliyor

Vodafone Business, MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Partner Day etkinliğinde mevcut ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirdi. Etkinliğe 300'den fazla iş ortağı katıldı ve şirket, yeni LIFT Partner Programını tanıttı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Partner Day, Vodafone'un ekosistem yaklaşımını ve birlikte büyüme vizyonunu paylaşmak için gerçekleştirildi. Etkinlikte LIFT'in amacı; iş ortaklarıyla iş birliğini daha sistematik bir yapıya kavuşturmak, ortak iş fırsatlarını belirlemek ve teknik ile ticari yetkinlikleri artırmak olarak öne çıktı. Ayrıca etkinlikte Vodafone Business ürün ve çözümlerini müşterilerle buluşturan farklı iş ortakları deneyimlerini paylaştı.

programın hedefleri ve kapsamı:

Platform globalde 300'den fazla partneri kapsıyor ve altı ülkede faaliyet gösteriyor; Türkiye ayağında ise ilk etapta 50 iş ortağı programa dahil edildi. LIFT, Vodafone'un 5G, veri merkezleri, bulut ve siber güvenlik alanlarındaki altyapı ve çözümlerini iş ortaklarının sektörel uzmanlığıyla birleştirerek farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sunmayı amaçlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuşmasında bağlantı, bulut, siber güvenlik, veri ve yapay zekâ gibi teknolojilerin giderek daha fazla iç içe geçtiğine dikkat çekti. Kestioğlu, "Bugün Türkiye genelinde 1,7 milyon küçük işletmeye, 70 bin KOBİ’ye ve 5 bin büyük kuruma hizmet veriyoruz. Bu ölçekte müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermek, güçlü bir altyapının yanında farklı uzmanlıkları da aynı çözüm etrafında buluşturmayı gerektiriyor. Partnerlerimizin sektör deneyimi ve müşteriye yakınlığıyla bizim teknoloji gücümüz birleştiğinde, müşterilerimiz için daha somut iş sonuçları üretebiliyoruz." dedi.

Şirket, LIFT'i yalnızca bir satış kanalı olarak görmüyor; partnerlerle müşterinin ihtiyacını birlikte anlamak, çözümü birlikte geliştirmek ve ortaya çıkan değeri birlikte büyütmek istiyor. Başarıyı partner sayısıyla değil; birlikte kazanılan müşteriler, geliştirilen çözümler ve oluşturulan uzun vadeli değerle ölçeceklerini vurguladı.

Uygulamada LIFT Partner Programı'nın başarılı olması, ekosistem içinde iyi uygulamaların paylaşılmasını ve yeni çözüm alanlarının ortak geliştirilmesini teşvik edecek. Vodafone Business, bu yapı ile müşterilere daha entegre ve somut iş sonuçları sunmayı hedefliyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU