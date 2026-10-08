Kemaliye'de camiler haftası ziyareti: Eğin kapı tokmağı takdimi

Camiler ve din görevlileri haftası kapsamında ziyaret

Kemaliye İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Çolak ile din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kaymakamlık makamında Kaymakam Emirhan Arıkan'ı ziyaret etti. Ziyarette hafta boyunca yürütülen program ve ilçedeki çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin gündemi:

Toplantıda, hafta kapsamında düzenlenen faaliyetler ile din görevlilerinin saha çalışmaları değerlendirildi. Katılımcılar, cami hizmetleri ve toplumsal etkinliklerin yereldeki etkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Hediye takdimi ve teşekkür:

Ziyaret sırasında İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Çolak, Kaymakam Emirhan Arıkan'a Kemaliye'nin kültürel mirasının sembollerinden biri olan Eğin kapı tokmağı takdim etti. Kaymakam Arıkan, yapılan ziyaret ve hediye için Çolak ile din görevlilerine teşekkür etti.

Görüşme, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ilçede oluşturduğu yerel etkileşimin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KEMALİYE İLÇE MÜFTÜSÜ MUHAMMED YASİR ÇOLAK VE DİN GÖREVLİLERİ, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA KAYMAKAM EMİRHAN ARIKAN’I ZİYARET ETTİ