Samsun’da cumhuriyet coşkusu: 103. yıl birlik ve gelecek vurgusuyla kutlandı

Törenin akışı ve başlangıç noktası:

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken saatlerde başladı. İlk tören Samsun Valiliği binasında gerçekleştirildi; burada Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tebrikleri kabul etti. Ardından program, İlkadım ilçesindeki Kurtuluş Yolu'na taşındı.

Vali Tavlı, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra Kurtuluş Yolu'ndaki resmi tören için alanda yerini aldı ve günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

vali tavlı’nın mesajı:

Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Milli Mücadele’nin başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919’a atıfta bulunarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattı. Tavlı, konuşmasında şunları vurguladı: "Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de ve İstiklal harbimizde aziz milletimizi zafere taşıyan ve 103 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır."

Vali Tavlı, Cumhuriyetin "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulduğunu hatırlatarak, milletin bu emanete sahip çıkma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Konuşmasında, ecdadın fedakârlık ve birlik ruhunun bugünkü nesillerce korunacağına dair çağrıda bulundu.

gösteriler, şiirler ve resmi geçit:

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri yer aldı. Gazi ve öğrencilerin şiirleri alkış toplarken, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Jandarma Kavak Komando Bölüğü de gösteri sundu. Garnizon Komutanlığı konserinin ardından gerçekleştirilen tören geçişi ile kutlamalar sona erdi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Tüğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenler, kentteki farklı kurumların hazırladığı gösteriler ve halkın yoğun katılımıyla tamamlandı; program, Cumhuriyetin kuruluşunun hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması vurgusuyla son buldu.

SAMSUN'DA CUMHURİYET'İN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI