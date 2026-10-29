Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim töreninde Vali Mükerrem Ünlüer ve Başkan Fırat Görgel birlik, dayanışma ve kenti yeniden inşa etme kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim törenleri

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılan vatandaşlar, resmi erkan ve güvenlik güçleri alanda yer aldı.

Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tören sırasında vatandaşları selamlayıp Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

valinin konuşmasında öne çıkanlar:

Vali Ünlüer konuşmasında, "Sütçü İmam’ın cesaretiyle simgeleşen, Maraş halkının fedakârlığı ve kararlılığıyla büyüyen direniş, milletimizin hür yaşama iradesinin unutulmaz örneklerinden biri olmuştur. Bu topraklarda sergilenen kahramanlık, bütün Anadolu’da yükselen kurtuluş mücadelesinin önemli bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi. Ünlüer, ayrıca "O günün birlik ve dayanışma ruhu, 6 Şubat depremlerinin ardından da kendisini göstermiştir. Yaşadığımız büyük acılara rağmen devletimizin desteği, milletimizin dayanışması ve hemşehrilerimizin azmiyle Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

kutlama programı ve katılımcılar:

Tören programında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Kutlamada öğrenci kortejleri ile birlikte polis ve askeri birliklerin geçişi de yer aldı. Etkinlikler şehirdeki birlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı bir atmosferde tamamlandı.

Tören boyunca vurgulanan ortak mesaj, hem geçmişteki bağımsızlık mücadelesine saygı hem de deprem sonrasında yeniden inşa ve güvenli yaşam alanları oluşturma kararlılığı oldu. Kaybedilen canlar rahmetle anıldı, gelecek nesillere umut bırakma hedefi bir kez daha dile getirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

KAHRAMANMARAŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışa rağmen salonda cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Simav’da cumhuriyet coşkusu okullardan salona taşındı
images

Bursa'da mirası büyütme çağrısı: Biba sergide 'Cumhuriyet demek her şeydir' mesa...
images

Nadir hastalıklarda entegre tanı ve tedavi merkezi hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek