Kahramanmaraş'ta birlik ve dayanışma vurgusuyla Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim törenleri

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene katılan vatandaşlar, resmi erkan ve güvenlik güçleri alanda yer aldı.

Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tören sırasında vatandaşları selamlayıp Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

valinin konuşmasında öne çıkanlar:

Vali Ünlüer konuşmasında, "Sütçü İmam’ın cesaretiyle simgeleşen, Maraş halkının fedakârlığı ve kararlılığıyla büyüyen direniş, milletimizin hür yaşama iradesinin unutulmaz örneklerinden biri olmuştur. Bu topraklarda sergilenen kahramanlık, bütün Anadolu’da yükselen kurtuluş mücadelesinin önemli bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi. Ünlüer, ayrıca "O günün birlik ve dayanışma ruhu, 6 Şubat depremlerinin ardından da kendisini göstermiştir. Yaşadığımız büyük acılara rağmen devletimizin desteği, milletimizin dayanışması ve hemşehrilerimizin azmiyle Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

kutlama programı ve katılımcılar:

Tören programında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Kutlamada öğrenci kortejleri ile birlikte polis ve askeri birliklerin geçişi de yer aldı. Etkinlikler şehirdeki birlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı bir atmosferde tamamlandı.

Tören boyunca vurgulanan ortak mesaj, hem geçmişteki bağımsızlık mücadelesine saygı hem de deprem sonrasında yeniden inşa ve güvenli yaşam alanları oluşturma kararlılığı oldu. Kaybedilen canlar rahmetle anıldı, gelecek nesillere umut bırakma hedefi bir kez daha dile getirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ