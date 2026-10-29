Afyonkarahisar'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'da 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü Afyonkarahisar'da geniş katılımlı törenlerle kutlandı. Kent genelinde düzenlenen etkinliklerde protokol üyeleri, öğrenciler, askerler ve mehteran takımının performansları yoğun ilgi gördü. Kutlamalar, hem salon törenleri hem de açık alan programlarıyla gün boyu sürdü.

Resmî tören ve katılımcılar:

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Dr. Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Tuğgeneral Numan Kıral, milletvekilleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanını dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Vali Aktaş'ın mesajı:

Günün anlam ve önemine dair konuşan Vali Aktaş, Cumhuriyetin ikinci asrı için hedeflenen vizyona vurgu yaptı ve ülkenin farklı alanlardaki gelişmelerine dikkat çekti. Konuşmasında şunları ifade etti:

"Milletimizin asil karakterinden, yılmaz iradesinden ve köklü değerlerinden aldığımız ilhamla; tıpkı 103 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuza, yürek yüreğe vererek ülkemizi her alanda daha yükseklere taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yani Türkiye Yüzyılında, köklü bir medeniyetin varisleri olarak gücümüzü mazimizden alıyor, atiye umutla bakıyoruz. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, teknolojiden kültüre uzanan geniş bir yelpazede değişim ve gelişim hamlelerini azimle devam ettiriyoruz. Savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarılar, bilim alanındaki atılımlarımız ve gençlerimizin enerjisiyle, bu yüzyılın Milletimizin Yüzyılı olacağına gönülden inanıyoruz."

Törenin öne çıkan gösterileri:

Etkinlikler sırasında mehteran takımının seslendirdiği kahramanlık marşları katılımcılardan büyük alkış aldı. Mehteran yürüyüşünün görkemi ve coşkulu ezgileri, törene duygusal bir atmosfer kattı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin disiplinli geçişi izleyiciler tarafından gururla izlendi.

Programa katılan öğrenciler de halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileriyle kutlamalara renk kattı. Vatandaşlar gençlerin performanslarını ilgiyle takip ederken, tören genelinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ, AFYONKARAHİSAR’DA BÜYÜK BİR COŞKU VE GURURLA KUTLANDI. KENT GENELİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERDE ÖĞRENCİLER, ASKERLER VE MEHTERAN TAKIMININ SUNDUĞU GÖSTERİLER VATANDAŞLARDAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI.