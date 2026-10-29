Kayseri meydanında komando gösterisi izleyenleri büyüledi

Kayseri'de cumhuriyet törenine komandolar damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törene Vali Gökmen Çiçek, Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile binlerce vatandaş katıldı.

protokol ve resmi bölüm:

Tören sırasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü vesilesiyle Kayseri halkını bir araya gelmeye çağırdı ve tarih boyunca milletin gösterdiği cesaret ve fedakârlıkları hatırlattı. Vali Çiçek konuşmasında şunları ifade etti: "Bugün Kayseri’nin meydanında bağımsızlık irademizin dünyaya ilan edildiği tarihi günün yıl dönümünde o günü anmak için coşkuyla, gururla bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Bizler; tarihi zaferlerle, mücadelelerle, fedakarlıklarla övünmüş, şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız. Geçmişimizden getirdiğimiz ortak değerimiz bağımsızlığımıza olan tutkumuz, vatanımıza olan kara sevdamız ve zor zamanlarda kenetlenme irademizdir. Milletimizin Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan cesareti, İstanbul’un fethinde gösterdiği kararlılığı, Çanakkale’de sergilediği fedakarlığı, milli mücadeledeki azmi milletimizin tarihi karakterinin tarihi dönüm noktalarıdır. Bu toprakların her bir yerinde geçmişimizin izleri, şehitlerimizin hatıraları ve geleceğe uzanan büyük bir emanet vardır. Unutmayalım ki bugün özgürce yaşadığımız bu topraklar büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların sonucu bizlere emanet edilmiştir"

gösteri ve halkın yoğun ilgisi:

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından halk oyunları sergilendi; törene asıl damgasını ise Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterisi vurdu. Komandoların düzenlediği gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı ve alandaki binlerce kişi gösteriyi soluksuz izledi.

Tören, komando gösterisinin ardından gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi. Program boyunca hem protokol hem de vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu paylaştı ve 29 Ekim etkinlikleri yoğun katılımla tamamlandı.

TÖRENLERE JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI'NIN GÖSTERİSİ DAMGA VURURKEN, BİNLERCE VATANDAŞ HEP BİRLİKTE CUMHURİYETİ KUTLADI.