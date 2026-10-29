Adana'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

Adana'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Adana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenler coşkuyla gerçekleştirildi. Planlanan ana tören, devam eden yağmur nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı'ndan alınarak Adnan Menderes Spor Salonu'na taşındı.

Tören programı:

Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ardından kürsüye çıkan Vali Mustafa Yavuz konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı hürriyetin gururunu yaşıyoruz. Bugün, kurtuluşa ilham veren Adana'mızda aynı inançla, aynı heyecanla, aynı bayrağın altında buluşuyoruz. 103 yıl önce umut vardı, teslimiyet yoktu. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun".

Eğitim ve kültür etkinlikleri:

Törenin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu; kent genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirilen ödül töreniyle devam etti.

Günün sonunda kutlamalar halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Yerel idarecilerin, kurum temsilcilerinin ve vatandaşların yer aldığı törenler, hem resmi protokol hem de toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla tamamlandı.

ADANA’DA CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.