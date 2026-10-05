Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda çıkan yangın dronla kaydedildi

Kemerburgaz'da yediemin icra deposunda yangın çıktı

İstanbul Eyüpsultan'ın Kemerburgaz bölgesinde bulunan bir yediemin icra deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale için çalışma başlatıldı.

yangına müdahale:

Depoda bulunan lastikler, sıralar gibi yanıcı malzemelerin etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüp yangına müdahale etti; müdahaleler sonucunda yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

depoda oluşan hasar ve görüntüler:

Söndürme çalışmalarının ardından depo içinde büyük çapta hasar meydana geldiği belirlendi. Müdahaleler ve söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

EYÜPSULTAN'DA YEDİEMİN İCRA DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI.