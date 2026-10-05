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Orhangazi'de hayatını kaybeden genç elektrik bakım işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Orhangazi'de bir fabrikada çatıdan düşerek yaralanan 28 yaşındaki Yıldıray Denizci, hastanede yaşamını yitirdikten sonra Yeniköy'de toprağa verildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Orhangazi'de hayatını kaybeden genç elektrik bakım işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında çalışan Yıldıray Denizci (28), çatıda çalışma sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Olayın meydana geldiği yükseklik 12 metre olarak belirtildi. Fabrikada elektrik bakım atölyesinde görevli olan Denizci, ağır yaralandı.

Hastaneye sevk ve müdahaleler:

Ağır yaralanan Denizci ilk olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından daha ileri müdahale için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri ve defin:

Denizci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Orhangazi'ye getirildi. İkindi vakti Yeniköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından genç işçi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan aile üyeleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI FABRİKADA 12 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇATIDAN DÜŞEREK...

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI FABRİKADA 12 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇATIDAN DÜŞEREK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 28 YAŞINDAKİ YILDIRAY DENİZCİ ORHANGAZİ’YE BAĞLI YENİKÖY MAHALLESİNDE İKİNDİ VAKTİ KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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