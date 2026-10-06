Kemer'de uzlaşma sağlandı: belediye şirket personeline yüzde 15 zam

Anlaşmanın kapsamı:

Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların imzaladığı sözleşme, şirket personelinin ücretlerine yüzde 15 oranında zam öngörüyor ve 31 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olacak.

Sözleşme metni, tarafların ekonomik koşullar ve belediye bütçesi gözetilerek uzlaşma sağladığını gösteriyor. Çalışma kapsamında artış doğrudan ücretlere yansıyacak ve personelin mali haklarında bu dönemde belirgin bir düzenleme yapılmış olacak.

İmza töreninde açıklamalar:

İmza töreni Kemer Belediyesi binasında gerçekleştirildi. Sözleşmeyi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile DİSK Genel-İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük birlikte imzaladı. Törende Topaloğlu, alınan kararın belediye personeline hayırlı olmasını dileyerek, ülkenin ve belediyenin finansal koşullarına dikkat çekti: "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum belli. İşçilere verilen maaşlar belki az ama bütçemize göre hareket ettik. Sonuçta tatlı bir sonuca vardık. Tüm işçilerimize hayırlı olsun."

Vedat Küçük de imzalanan sözleşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti ve işçi ile emekçinin yanında yer alan Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür etti. Küçük, yapılan düzenlemenin Kemer Belediyesi personeli için olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Törene katılanlar ve sonuçları:

Törene, Kemer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Erdoğan Okay, Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin, Yazı İşleri Müdürü Turgay Okay ve Kemer Belediyesi Personel Limited Şirket Müdürü Mustafa Kemal Yağcı da katıldı. Yetkililer, zam oranının uygulama takvimi ve bordrolara yansıtılma sürecine ilişkin teknik hazırlıkların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Toplu iş sözleşmesi ile sağlanan zam, şirket personelinin gelirlerinde beklenen artışı sağlayacak; işveren ve sendika arasında uzun dönemli bir uzlaşı zemini oluşturması açısından da önem taşıyor. Taraflar, sözleşmenin uygulanmasını takip edeceklerini ve gerektiğinde ek düzenlemeler için görüşmeye devam edeceklerini açıkladı.

KEMER BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ İLE DİSK GENEL İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. 31 EKİM 2028 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLACAK SÖZLEŞME KAPSAMINDA BELEDİYE ŞİRKET PERSONELİNİN ÜCRETLERİNE YÜZDE 15 ZAM YAPILDI.