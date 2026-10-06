Seçim geride kaldı: Gülsoy'dan birlik ve güven çağrısı

Kayseri Ticaret Odası'nda seçim süreci tamamlandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy yayımladığı mesajla üyelerine teşekkür etti. Gülsoy, "Seçim sandıkta bitti, Kayseri iş dünyası kazandı" sözleriyle sürecin geride kaldığını vurguladı.

gülsoy'un teşekkür mesajı:

"Kayseri Ticaret Odamızın geleceğine yön verecek organ seçimlerini saygı, centilmenlik ve demokrasi iklimi içerisinde, değerli üyelerimizin yoğun katılımı ve büyük bir olgunlukla tamamladık," diyen Gülsoy, 'Kırmızı Liste' ile yeniden güven tazelediklerini belirtti. "Bizlere yeniden güvenerek Kayseri iş dünyamızı temsil etme onurunu veren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum."

yeni dönem ve birlik çağrısı:

Başkan Gülsoy, sandıkta yarışan tüm temsilcilere demokratik tutumları için teşekkür ederek; milletvekillerine, belediye başkanlarına, siyasi parti il başkanlarına, oda-borsa başkanlarına, esnaf odalarına, STK temsilcilerine ve basın mensuplarına şükranlarını sundu. Seçimlerin geride kaldığını ve artık üretim ile ticaret odaklı yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Gülsoy ayrıca, "Biz, ayıran ve kayıran taraf asla olmadık. Bizim işimiz insanları ayırmak değil, birleştirmektir. Çünkü biliyoruz ki; birlikten kuvvet doğar ve biz bu yola çıktığımız ilk günden beri diyoruz ki; Birlikte Güçlüyüz!" ifadelerini kullandı ve Kayseri'nin ortak payda ve sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Mesajını, bu süreçte destek veren, gıyabında dua eden ve oda çalışanlarına teşekkür ederek sürdüren Gülsoy, konuşmasını "Bu güzel günden geriye kalan en kıymetli miras; birlik, dostluk ve şehrimize duyduğumuz ortak sevda oldu. Biliniz ki bu oda sizlerindir, emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Kayseri'yiz" sözleriyle tamamladı.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) ORGAN SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLAYAN KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; "SEÇİM SANDIKTA BİTTİ, KAYSERİ İŞ DÜNYASI KAZANDI. EMANETİNİZ EMİN VE EHİL ELLERDEDİR" DİYEREK BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPTI.