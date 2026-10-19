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Kemik dokusunda mikroplastik izi bulundu

İEÜ Medical Point ile Sabancı Üniversitesi ortak çalışmasında 10 kalça kemiği örneğinin 7’sinde PET ve diğer plastiklere uyumlu mikroplastik tespit edildi; etkileri araştırılacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kemik dokusunda mikroplastik izi bulundu

çalışmanın bulguları:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırmada, ameliyat sırasında çıkarılan 10 kalça kemiği doku örneğinin 7’sinde mikroplastik partiküllerine rastlandı. Bulgular, plastiğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine yeni bir boyut ekliyor.

Çalışma, İEÜ Medical Point Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Mehmet Kaymakoğlu, Dr. Mert Filibeli ve İEÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Kerem Nakay ile Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Erdem ve Doç. Dr. Feray Bakan Mısırlıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, daha önce insan kanı, beyin ve ciğer dokularında mikroplastik partiküllerinin tespit edildiğini hatırlatarak, bu çalışmanın literatürde ilk defa kalça kemiği dokusunda benzer partiküllerin saptandığını vurguladılar.

örneklerin temini ve analiz süreci:

Çalışmaya kaynak olan örnekler, kalça kırığı nedeniyle İEÜ Medical Point Hastanesi’ne başvuran 10 hastadan ameliyat sırasında çıkarılan ve normalde tıbbi atık olarak yok edilecek kemik dokularıydı. Araştırmacılar, bu örnekleri plastik materyallerle temas ettirmeden Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji Enstitüsü’ne gönderdi.

Enstitüde Prof. Dr. Emre Erdem ve Doç. Dr. Feray Bakan Mısırlıoğlu tarafından yapılan incelemelerde, 10 örnekten 7’sinde PET şişelerde ve farklı plastik ürünlerde kullanılan plastik polimerleriyle uyumlu sonuçlar elde edildi.

önem ve sonraki aşama:

Çalışmanın yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirten Dr. Kaymakoğlu, elde edilen verilerin mikroplastiklerin kemik dokusunda varlığını somut olarak gösterdiğini söyledi. Araştırmacılar, bundan sonraki aşamada bu partiküllerin hangi kemik hastalıklarına veya dokusal değişikliklere yol açabileceğini irdelemeyi planlıyor.

Araştırma, plastiğin organizma içindeki yayılımının sadece yumuşak doku ve dolaşım sistemiyle sınırlı kalmadığını göstererek çevre ve halk sağlığı açısından yeni soru işaretleri ortaya koyuyor. Bilim insanları, ileri analizlerle partiküllerin kökeni, boyut dağılımı ve olası biyolojik etkileri üzerine daha kapsamlı çalışmalar yapmayı hedefliyor.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ DR. MEHMET KAYMAKOĞLU...

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ DR. MEHMET KAYMAKOĞLU (SAĞDA) VE MERT FİLİBELİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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