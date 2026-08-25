Munzur Üniversitesi'ne takıldı, antrenör özel izinle iline şampiyonluklar kazandırdı

Gürsel Tayam, Tunceli'de 18 yıldır kickboks, boks ve muaythai branşlarında sporcu yetiştiriyor. 17 yıldır Munzur Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayam, 2026'da valilikten aldığı olurla müsabakalara katılmak isterken rektörlüğün engeliyle karşılaştığını söylüyor. Üniversitenin izin vermemesi üzerine kendi özel izinlerini kullanan antrenör, öğrencileriyle döndüğü turnuvalarda 6 Türkiye ve 3 Dünya kupası derecesi elde etti.

izin krizi ve antrenörün tepkisi:

Tayam, geçmiş yıllarda valilik oluruyla görevli izinli sayılarak müsabakalara katıldıklarını belirtiyor. Ancak bu yıl, "2026 yılında ne yazık ki rektör hocamız valilik olurlarına izin vermedi" dediğini aktarıyor. Rektörlüğün gerekçesini ‘‘düzen bozuluyor’’ şeklinde özetleyen Tayam, bunun kendileri açısından bir nevi mobbing olduğunu savunuyor.

Konuyla ilgili olarak Tayam, "Özel iznimizi kullandığımızda yine düzen bozulmuyor mu? 5 gün, 10 gün Türkiye şampiyonasına gittiğimiz ve ilimizi temsil ettiğimiz zaman düzen mi bozuluyor?" ifadelerini kullanıyor. Ayrıca daha önceki rektörlerin başarılarını takdir edip tebrik ettiklerini, bu yıl ise ne tebrik ne de görüşme talebine yanıt almadıklarını belirtiyor.

turnuva sonuçları ve üniversite temsilciliği:

Antrenör Tayam, 2008'den bu yana yürüttükleri çalışmaları ve 2014'te kurdukları Dersim Kick Boks Spor Kulübü ile elde ettikleri başarıları hatırlatıyor. Kendisi, Munzur Üniversitesi'ne de ilk şampiyonlukları getiren isimlerden biri olduğunu belirtiyor ve 2022'deki muaythai ve kick boks şampiyonluklarına atıfta bulunuyor.

Tayam, izne izin verilmese öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlık ve emeklerinin boşa gideceğini vurguluyor: "İznimi kullanmayıp maça gitmeseydim, çocuklar bir yıl boyunca emek veriyor. O maça gitmedikleri zaman çocuklar için büyük bir kayıp oluyor." Turnuvalarda elde edilen dereceleri de hatırlatarak, önümüzdeki yıllarda benzer engellerle karşılaşmak istemediklerini söylüyor ve başarılarının arkasında durulmasını bekliyor.

Sonuç olarak, Munzur Üniversitesi ile yaşanan izin anlaşmazlığına karşın Tayam, özel izinlerini kullanarak Tunceli ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeye devam etti ve somut derecelerle geri döndü. Olay, kurum içi uygulamaların sporcu ve antrenör hayatına etkisini gündeme taşıdı.

TUNCELİ’DE 18 YILDIR KİCKBOKS, BOKS VE MUAYTHAİ BRANŞLARINDA ŞAMPİYONLAR YETİŞTİREN ANTRENÖR GÜRSEL TAYAM, 2026 YILINDA TURNUVALARA KATILMAK İÇİN ÜNİVERSİTEDEN İZİN ALAMADIĞINI BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ.