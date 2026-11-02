Kentleri dayanıklı kılmanın yolu teknoloji, farkındalık ve yerel iş birliğinden geçiyor

kongrede vurgulanan temel noktalar:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, afetlere karşı daha dayanıklı kentler oluşturmanın yöntemlerini çok yönlü bir çerçevede ele aldı. Programa katılan AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil gibi temsilciler, teknoloji kullanımı, toplumsal farkındalık ve kurumsal koordinasyonun birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

teknoloji ve erken uyarı sistemleri:

Gevrek, dirençlilik kavramının yalnızca doğal afetlerle sınırlı olmadığını, yapısal çökme ve benzeri olayların da erken tespit edilmesinin önem taşıdığını belirtti. Ülke genelinden gelen yapısal çökme uyarılarının sıklaştığını hatırlatan Gevrek, bu tür verilerin erken uyarı ve önleyici tahliye kararlarına dönüşmesinin hayat kurtardığını söyledi. Kongrede öne çıkan tartışma, bilgi teknolojilerinin eldeki verileri bilgiye dönüştürme ve karar süreçlerine entegre etme kapasitesi oldu.

toplumsal hazırlık ve yerel yönetimlerin rolü:

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz konuşmasında, afet hazırlığının sadece müdahale anıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; toplumsal bilinç, bireysel sorumluluk ve önleyici önlemlerin hayat kurtardığını vurguladı. Yılmaz, Kızılay'ın 2025'te 7,2 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verdiğini ve 2026 hedefini 10 milyon olarak açıkladı. Katılımcılara, ev içi önlemlerden afet çantası hazırlamaya kadar pratik hazırlıkların önemini hatırlattı ve bireylerin kendi güvenliğini sağlama gerekliliğini öne çıkardı.

yerelden küresele: politika ve mikro bölgeleme:

Yılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu'na afet görevinin 28 Mart 2025 tarihinde eklendiğini anımsatarak, afet yönetiminin yerelden başlaması gerektiğini söyledi. Konuşmasında, artık şehirlerin değil, mahallenin ve hatta bina özelindeki risklerin belirlenmesi gerektiğini belirtti; bu mikro bölgeleme yaklaşımının, alınacak önlemlerin etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

yapı güvenliği, altyapı ve dayanışma:

ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ise kongrenin üniversitenin bilimsel birikimini toplumsal ihtiyaçlarla buluşturma sorumluluğu açısından önem taşıdığını vurguladı. Yozgatlıgil, dirençliliğin yapı güvenliği, kent planlaması, altyapının sürekliliği, kurumsal hazırlık ve toplumsal dayanışmanın bir arada değerlendirilmesini gerektirdiğini söyledi. 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat depremleri gibi büyük felaketlerden çıkarılan derslerin, bugünün yatırımlarına ve önlemlerine dönüşmesi gerektiğini belirtti.

saha örnekleri ve sorumluluk çağrısı:

Yılmaz, Kartalkaya'daki yangın örneğini anımsatarak, afetlerin bir bölümünün insan hatalarından kaynaklandığını ve temel kurtarma bilgilerine sahip olmanın önemini vurguladı. Kartalkaya vakası üzerinden, yangın anında doğru davranışların hem can hem mal kaybını azaltacağını hatırlattı. Kongrede ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, erken uyarı verilerinin karar süreçlerine hızlı aktarılması ve toplumsal eğitim programlarının yaygınlaştırılması için somut adımların atılması gerektiği öne çıktı.

Gevrek, kongre programında bulunması planlanan ancak yurt dışı programı nedeniyle katılamayan Ali Hamza Pehlivanın selamlarını iletti ve kongrenin bildiri ve tartışmalarının afet öncesi önlemlerin önemini tekrar hatırlattığını vurguladı. Katılımcılar, teknolojik yenilikler ve saha uygulamalarının birbirini tamamlaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Sonuç olarak kongre, teknoloji, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ortaya koydu. Konuşmacılar, afetleri yalnızca müdahale ekseninde görmenin yetersiz olduğunu; önleme, bilinçlendirme ve yatırımların riskleri azaltmada belirleyici olduğunu kaydetti. Kongre, geçmişteki kayıpların anısını koruyarak daha güvenli kentler kurma sorumluluğuna dikkat çekti.

8. ULUSLARARASI DİRENÇLİLİK KONGRESİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.