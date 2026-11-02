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Duran otobüs şoförünün dikkati 4 bin 900 euroyu sahibine ulaştırdı

Alanya'da otobüs şoförü Zekeriya Öner, ATM'de unutulan 4 bin 900 euroyu fark edip polis, banka ve kooperatif aracılığıyla sahibine eksiksiz teslim etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Duran otobüs şoförünün dikkati 4 bin 900 euroyu sahibine ulaştırdı

Olayın gelişimi:

25 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)-Dinek Mahallesi hattında yaklaşık 2 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Zekeriya Öner, dönüş seferi sırasında para yatırmak amacıyla bir ATM önünde durdu.

Öner, ATM'den gelen sesleri fark ederek işlemi iptal etmek için tuşa bastığında cihazın nakit verdiğini gördü. Çıkan paranın 4 bin 900 euro olduğunu fark eden şoför, paranın kendisinden önce işlem yapan iki kişiye ait olabileceğini düşünerek önce onları takip etmek istedi ancak kişiler ATM'nin başından aceleyle uzaklaştı.

Şoför, paranın güvenliğini sağlamak için parayı alıp yanına aldı ve durumu yetkililere bildirmek üzere harekete geçti.

şoförün müdahalesi:

Olayı anlatan Zekeriya Öner, "O gün üniversite hattındaydım. Dönüşte para yatırmam gerekiyordu. İndiğim zaman ATM'nin önünde iki arkadaş vardı. Bunların acelesi vardı galiba, ATM'den koşa koşa ayrıldılar. ATM o sırada işlem yapıyordu ve sesler çıkarıyordu. Ben de bir an önce işlemi iptal etmek için iptal tuşuna bastım. O esnada ATM para verdi" dedi.

Öner, parayı görünce ilk anda miktarını anlayamadığını belirterek, "Tomarla paraydı, ne kadar olduğunu bilemedim. Parayı alıp arkamı döndüm, arkadaşları göreyim ve onlara bilgi vereyim diye düşündüm. Ancak aceleleri vardı galiba, koşa koşa uzaklaştılar. Ben de parayı alıp cebime koydum. Maksadım, paranın başına herhangi bir şey gelmemesiydi. Sonrasında karakolu aradım, bankayı aradım ve bilgilerini verdim. Bugün de kooperatifimiz sayesinde paranın sahibini bulduk ve teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

sahibin tepkisi:

Paranın sahibi Nadir Akkoyun (46), yaşananlardan etkilendiğini söyleyerek Öner'e teşekkür etti. Akkoyun, ATM'ye para yatırırken telaşlandığını ve işlemin tamamlanmasını beklemeden ayrıldığını belirtti. Hesabını kontrol ettiğinde paranın hesaba geçmediğini fark eden Akkoyun, bankayla görüştüklerini ve ardından kooperatif aracılığıyla kendilerine ulaşıldığını aktardı.

Akkoyun, "Aslında parayı bulmaktan daha çok böyle insanların aramızda kalması beni çok duygulandırdı. Beni çok onure etti. Kooperatifimizde böyle insanların, değerli insanların bulunması her zaman güven veriyor. Halkımız ve kamuoyumuz açısından da bu güven çok önemli" dedi. Ayrıca durumu aktarırken "O tarihte saat 17.00 civarında ATM'ye para yatırdım ancak o sırada telaş ettim. Onayı beklemeden oradan ayrıldım" sözlerini kullandı.

Öner, polis ve banka ile iletişime geçtikten sonra otobüsünün bağlı bulunduğu Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla paranın sahibine ulaşıldığını, yapılan görüşmeler sonucu 4 bin 900 euro'nun eksiksiz teslim edildiğini bildirdi.

Olay, yerel toplumsal güven ve vatandaşlar arasındaki dayanışma açısından olumlu karşılandı. Yetkililer ve vatandaşlar, benzer durumlarda dikkat ve sorumluluk gösteren kişilerin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, PARA YATIRMAK İÇİN DURDUĞU ATM&#039;DE UNUTULAN...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, PARA YATIRMAK İÇİN DURDUĞU ATM'DE UNUTULAN 4 BİN 900 EUROYU FARK EDEREK SAHİBİNE ULAŞTIRDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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