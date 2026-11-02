Edremit Körfezi il statüsü için nüfus avantajına sahip

Edremit’in nüfusu ve il olma hedefi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçenin resmî kayıtlarında yer alan sayının 176 bin 251 olduğunu hatırlattı. Ertaş, sahadaki gözleme ve kayıt dışı yaşam döngüsüne vurgu yaparak, fiili nüfusun resmî rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi.

fiili nüfus hesabı:

Başkan Ertaş, ilçe merkezinde ve çevresinde ikamet edenlerle yılın büyük bölümünü ilçede geçiren ancak resmi ikamet adresi başka illerde görünen vatandaşların birlikte değerlendirildiğinde, köprü nüfusun kış aylarında dahi 250 bin kişinin altına düşmediğini belirtti. Bu değerlendirmeyi yaparken yerel yönetimin vefat kayıtları gibi resmi kayıtlardan yararlandığını ifade etti.

körfez ölçeğinde nüfus hareketi:

Edremit Körfezi'ndeki beş ilçenin resmî nüfusunun yaklaşık 370 bin seviyesinde olduğunu kaydeden Ertaş, bölgenin fiili nüfusunun çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Ertaş, "Kışın en yoğun dönemlerde bile Körfez’de yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığını düşünüyorum. Yaz aylarında ise bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor" diye konuştu ve bu hareketliliğin Balıkesir merkezindeki nüfus hareketinden daha yoğun olduğunu vurguladı.

il olma kriterleri ve kamusal ihtiyaçlar:

Ertaş, Edremit ve Körfez bölgesinin ekonomik, ticari ve nüfus yoğunluğu açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, nüfus büyüklüğünün il olma değerlendirmelerinde önemli bir kriter olduğunu söyledi. Bölgenin her geçen yıl daha fazla göç aldığını, buna paralel olarak da kamu hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını ifade eden Başkan, Edremit’in gelecekte il statüsüne kavuşabilecek potansiyelde olduğunu dile getirdi.

EDREMİT KÖRFEZİ İL OLMA HEDEFİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR NÜFUS AVANTAJINA SAHİP