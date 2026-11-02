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Iğdır’da süt soğuk zinciri için 19 üreticiye tank desteği

Iğdır’da proje kapsamında 19 üreticiye yüzde 50 hibe ile 300 litrelik süt tankları teslim edildi; amaç hijyen ve soğuk zinciri güçlendirmek.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Iğdır’da süt soğuk zinciri için 19 üreticiye tank desteği

Iğdır’da dağıtım töreni:

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Iğdır’da Süt Soğuk Zinciri Kurulması Projesi kapsamında il merkezi, köyler ve ilçelerde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik bir dağıtım yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Burak Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ve üreticiler katıldı.

hedefler ve beklentiler:

Proje, Hayvancılık Genel Müdürlüğü destekleriyle ve yüzde 50 hibe, yüzde 50 üretici katkısı esasına göre finanse edildi. Programın öncelikli hedefleri arasında sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi, süt kalitesinin korunması ve soğuk zincir altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, süt üretiminde kalitenin artırılmasının ve soğuk zincirin korunmasının üreticilerin emeğinin karşılığını almasına ve işletmelerin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

uygulama ve teslimat bilgileri:

Proje kapsamında il genelinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 19 üreticiye, her biri 300 litre kapasiteli süt soğutma tankları teslim edildi. Dağıtımı yapılan tankların yetkili firma tarafından üreticilerin işletmelerine kurulacağı bildirildi.

Bu adımla, sütün hijyenik koşullarda muhafazası ve taşınması kolaylaştırılarak üreticilerin ürün kalitesi ve ekonomik getirilerinin artırılması hedefleniyor.

IĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN DAĞITIM TÖRENİNE VALİ YARDIMCISI BURAK...

IĞDIR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN DAĞITIM TÖRENİNE VALİ YARDIMCISI BURAK YILMAZ, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AHMET TİNGİŞ, VE ÜRETİCİLER KATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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