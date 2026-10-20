kadem’in inovasyonda kadın bilgi merkezi: kadınların bilim ve üretimdeki rolü ülke için anahtar

KADEM'in yeni bilgi merkezi kapılarını açtı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına erişimlerine destek sağlamak amacıyla İstanbul'da İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açıldı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kadınların inovasyon, girişimcilik ve teknolojideki rollerine dikkat çekerek merkezden beklentilerini paylaştı.

Merkezin amaçları:

KADEM’in 2015’ten beri yürüttüğü İnovasyonda Kadın Programı kapsamında hayata geçirilen merkez, yenilikçi fikirlerin teknolojiye dönüşmesini destekleyecek eğitim, mentörlük, yatırımcı buluşmaları ve iş birliği mekanizmalarını tek çatı altında topluyor. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen program, yapay zeka, biyoteknoloji, tarım teknolojileri ve oyun teknolojileri gibi alanlarda özgün çözümler geliştiren girişimcileri hedefliyor.

Merkez, açılış programında DemoDay etkinliğine de ev sahipliği yaptı; burada 20 kadın girişimci projelerini yatırımcılara sundu. Ayrıca merkezde açık ofis, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin yanı sıra bir çocuk bakım odası da bulunuyor; günlük ve profesyonel çocuk bakım hizmeti planlanıyor.

Bakanın vurguları ve ekosistem verileri:

Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında teknoloji ve inovasyonun küresel rekabette belirleyici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kadınların bilimde, teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte ve üretimde güçlü bir şekilde yer alması, ülkemizin kalkınmasının da temel anahtarıdır."

Kacır, inovasyonun ticarileşmesine katkı sağlayan programlara değinerek TÜBİTAK BİGG aracılığıyla 2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişimi kurulduğunu, Teknofest ile binlerce girişimin desteklendiğini aktardı. Ekosistemin çıktıları arasında 8 unicorn ve bununla birlikte ifade edilen "8 Turcorn"dan beşinin kadın girişimciler tarafından kurulduğu bilgisi öne çıktı. Ayrıca bakan, 115 teknoparkta 13 binden fazla firma ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde kadın istihdamına dair rakamlar paylaştı: 36 bin (Ar-Ge ile ilişkilendirilen sayı) ve 28 bin kadın çalışan.

Program paydaşları ve beklentiler:

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, programın 10. döneminde uluslararası ölçekte genişleyerek 22 ülkeden 429 başvuru aldıklarını, raporlarında 2019-2025 dönemine ilişkin yatırım verilerini analiz ettiklerini aktardı. Rapora göre 2019-2025 arasında yatırım alan her dört girişimden birinde kadın kurucu ortak bulunuyor; 571 kadın kurucu toplamda 1,4 milyar dolar yatırım alırken, 2025'te kadın kurucuların özel sektör yatırımlarındaki payı yüzde 19 olarak kaldı.

Bayraktar, merkezin kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları desteğe erişebilecekleri bir buluşma noktası olacağını; eğitim, mentörlük, yatırımcı buluşmaları ve farklı destek mekanizmalarının burada bir araya geleceğini vurguladı. DemoDay ile seçilen girişimcilerin yatırımcı, paydaş kurum temsilcileri ve ekosistem aktörleriyle tanıştığı belirtildi.

Saha mesajları ve katılımcılar:

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında merkez sayesinde kadınların potansiyellerini daha iyi ortaya koyacaklarını söyledi; KADEM’in farklı alanlarda kadınların yanında görüldüğünü ve başarılı modellerin desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Açılış törenine Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent ile çok sayıda davetli ve girişimci katıldı. Etkinlikte yapay zekâ, biyoteknoloji, tarım ve gıda teknolojileri, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda geliştirilen projeler tanıtıldı.

Yetkililer, merkezden çıkacak iş birlikleri, yeni yatırımlar ve kadın girişimcilerin küresel pazarlarda başarısı için somut fırsatlar beklediklerini belirtti; açılışın, kadınların teknoloji ve üretimdeki varlığını güçlendirecek bir adım olması hedefleniyor.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ (KADEM) TARAFINDAN KADIN GİRİŞİMCİLERİN YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE VE YATIRIM FIRSATLARINA ERİŞİMLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA İNOVASYONDA KADIN BİLGİ MERKEZİ AÇILDI.