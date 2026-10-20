Dolar 49,5574 -0,01%
Euro 55,6364 +0,09%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.598,04 -0,46%
EUR/USD 1,1240 +0,20%
Brent Petrol 109,10 -0,41%
--°

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

Yedinci günde Eyüpsultan açıklarında bulunan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemler sonrası aileye teslim edildi; tören yarın ikindi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:15

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 22:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

olaya ilişkin gelişmeler:

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derinin cansız bedeni, yedinci günde Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.

Cenaze, güvenlik birimleri tarafından bulunduktan sonra DNA incelemesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Derin’in cenazesi yetkililerce ailesine teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Sel felaketinde kaybolan son kişi olan Ahmet Derin için yarın ikindi vakti Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Ayazağa Mezarlığında toprağa verilecek.

Aile ve yakın çevresi, yetkililerin yürüttüğü tespit ve teslim sürecinin tamamlanmasının ardından defin işlemlerine hazırlık yapıyor.

STANBUL’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN 63 YAŞINDAKİ AHMET DERİN’İN CENAZESİ, ADLİ TIP...

STANBUL’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN 63 YAŞINDAKİ AHMET DERİN’İN CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU’NDAKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitir...
images

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu
images

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu
images

Şavşat’ta samanlıkta başlayan yangın ahır ve evi etkiledi, söndürme çalışması sü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan'da karanlık operasyon iddiası: asırlık ağaçlar için tepki

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor