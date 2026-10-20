Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

olaya ilişkin gelişmeler:

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derinin cansız bedeni, yedinci günde Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.

Cenaze, güvenlik birimleri tarafından bulunduktan sonra DNA incelemesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Derin’in cenazesi yetkililerce ailesine teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Sel felaketinde kaybolan son kişi olan Ahmet Derin için yarın ikindi vakti Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze, Ayazağa Mezarlığında toprağa verilecek.

Aile ve yakın çevresi, yetkililerin yürüttüğü tespit ve teslim sürecinin tamamlanmasının ardından defin işlemlerine hazırlık yapıyor.

STANBUL’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN 63 YAŞINDAKİ AHMET DERİN’İN CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU’NDAKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.