Kontrolden çıkan motosiklet minibüsün altına girince yolcu yaralandı

Kaza, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (20) yönetimindeki 45 KB 0032 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklendi.

Kaza anı ve güvenlik kamerası:

Olayda motosiklet sürücüsü ile birlikte yolcu pozisyonunda bulunan M.U. (19) ile birlikte motosikletin yaklaşık 20 metre sürüklendiği, ardından yol kenarında park halindeki minibüsün altına girdiği görüldü. Kazanın tamamı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntülerde motosikletin devrilerek sürücü ve yolcuyla birlikte sürüklendiği anlar net şekilde yer aldı.

Müdahale ve araç çıkarma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün altında kalan motosiklet, olay yerine çağrılan lastik tamircisinin kullandığı kriko yardımıyla çıkarıldı.

Olayda bulunan iki kişinin ölümden döndüğü belirtilirken, kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

E.Ç. (20) İDARESİNDEKİ MOTOSİKLET, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ E.Ç. İLE ARKASINDA YOLCU OLARAK BULUNAN M.U. (19) YOLDA YAKLAŞIK 20 METRE SÜRÜKLENDİ.