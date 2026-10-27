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Antalya'da haftalık narkotik dalgası: 32 operasyonda geniş çaplı ele geçirmeler

Antalya'da son bir haftada 32 operasyonda 28 bin 519 sentetik ecza, 96.965 kullanımlık A4 ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da haftalık narkotik dalgası: 32 operasyonda geniş çaplı ele geçirmeler

operasyonların bilançosu:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son 1 haftada 32 ayrı operasyon düzenlendi. Yetkililer operasyonların kent genelinde eş zamanlı ve planlı şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Operasyonlarda 28 bin 519 sentetik ecza, 2 kilo 913 gram esrar, 499 gram kokain, 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 86 gram metamfetamin, 32 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin ele geçirildi.

deliller ve ele geçen diğer materyaller:

Operasyonlarda ayrıca 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası bulundu. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve soruşturmalarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ANTALYA’DA SON 1 HAFTADA DÜZENLENEN 32 NARKOTİK OPERASYONUNDA, 28 BİN 519 SENTETİK ECZA İLE 291...

ANTALYA’DA SON 1 HAFTADA DÜZENLENEN 32 NARKOTİK OPERASYONUNDA, 28 BİN 519 SENTETİK ECZA İLE 291 PARÇA HALİNDE 96 BİN 965 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD (A4) ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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