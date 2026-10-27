Antalya'da haftalık narkotik dalgası: 32 operasyonda geniş çaplı ele geçirmeler

operasyonların bilançosu:
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde son 1 haftada 32 ayrı operasyon düzenlendi. Yetkililer operasyonların kent genelinde eş zamanlı ve planlı şekilde yürütüldüğünü açıkladı.
ele geçirilen maddeler ve miktarları:
Operasyonlarda 28 bin 519 sentetik ecza, 2 kilo 913 gram esrar, 499 gram kokain, 291 parça halinde 96 bin 965 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 86 gram metamfetamin, 32 kök kenevir bitkisi ve 1 gram eroin ele geçirildi.
deliller ve ele geçen diğer materyaller:
Operasyonlarda ayrıca 5 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası bulundu. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve soruşturmalarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
ANTALYA’DA SON 1 HAFTADA DÜZENLENEN 32 NARKOTİK OPERASYONUNDA, 28 BİN 519 SENTETİK ECZA İLE 291 PARÇA HALİNDE 96 BİN 965 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD (A4) ELE GEÇİRİLDİ.
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