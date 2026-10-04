Kepez’de yoğun birikim kaldırıldı: çöp evden 8 kamyon atık çıktı

olay ve müdahale:

Kepez Belediyesi ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bir ikamette kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Operasyona Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ile genel kolluk kuvvetleri koordineli şekilde katıldı.

atıkların tahliyesi ve lojistik:

Ekipler, ev içerisinde biriken ve kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıkları tek tek ayrıştırarak tahliye etti. Yapılan çalışma sonucunda ikametten 8 kamyon dolusu atık çıkarıldı ve bu atıklar uygun yöntemlerle bölgeden uzaklaştırıldı. Tahliye sırasında izlenen prosedürler ve ekip koordinasyonu, operasyonun güvenli ve hızlı ilerlemesini sağladı.

çevrenin temizlenmesi ve alanın durumu:

Atıkların çıkarılması sırasında yol güzergâhında oluşan çevresel kirlilik de Belediye ekipleri tarafından giderildi. Evin çevresi ile yakınındaki yeşil alanlar, yapılan müdahaleyle atıklardan arındırılarak daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuştu. Bu tür müdahaleler, bölgedeki yaşam kalitesi ve kamu sağlığı açısından önem taşıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ’NDE ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN BİR EVDE KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASINDA İKAMETTEN 8 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKARTILDI.