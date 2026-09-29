Kepez'in temiz kent hedefi ödülle taçlandı

kampanyanın amacı ve kapsamı:

Kepez Belediyesi, Başkan Mesut Kocagöz öncülüğünde yürütülen Temizlik Kirletmemektir kampanyasıyla kenti daha yaşanabilir kılmayı hedefliyor. Proje, temizlik hizmetlerini tek başına yeterli saymayıp; cadde, sokak, park ve ortak kullanım alanlarının korunmasını günlük alışkanlık haline getirmeyi amaçlıyor. Slogan olarak benimsenen "Temizlik Bizden, Temizlik Tutmak Sizden" anlayışıyla belediye ekiplerinin çalışmaları ile vatandaşların katkısı aynı çatı altında toplanıyor.

Çalışma 68 mahallede eş zamanlı uygulamalarla yürütülüyor. Mesajlar ve saha etkinlikleri, temiz bir kent oluşturmanın bireysel sorumluluklarla mümkün olduğu vurgusunu sürekli gündemde tutuyor.

gönüllülük temelli yaklaşımla değişen davranışlar:

Kampanyanın ayırt edici uygulamalarından biri, yerel gönüllülük ağlarının oluşturulması. Çocuklar, gençler ve kadınların katılımıyla kurulan gruplara verilen Temizlik Elçisi Rozeti, çevre koruma sorumluluğunu toplumun farklı kesimlerine yaymayı hedefliyor. Bu rozet uygulaması, genç kuşaklarda kentlerine karşı duyarlılık ve aidiyet duygusunun güçlenmesine katkı sağlıyor.

Gönüllülerin mahalle ölçeğinde düzenlediği temizlik faaliyetleri, belediye hizmetleriyle birlikte yürütülerek etkisini artırıyor. Böylece çevre temizliği yalnızca belediyenin sorumluluğu olmaktan çıkıp, halkın günlük yaşamının bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor.

ödül ve takdir:

Kepez Belediyesi’nin çevre, doğa ve doğal-kültürel değerleri korumaya yönelik çalışmaları, İstanbul Çevre Konseyi tarafından değerlendirilerek Çevre Ödülü ile ödüllendirildi. Ödülde, örnek uygulamalar ve toplumsal farkındalık yaratma çabaları özel olarak vurgulandı.

Ödül, Kepez Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Durmuş Değer tarafından teslim alındı. Konseyin takdiri, Başkan Mesut Kocagöz öncülüğündeki çalışmaların kent ölçeğinde yarattığı etkinin somut bir karşılığı olarak değerlendirildi ve benzer çalışmaların artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

Belediye yetkilileri, ödülün saha uygulamalarını ve gönüllülük modelini daha da yaygınlaştırmak için bir teşvik olduğunu belirtiyor. Projenin hedefi, sürdürülebilir temizlik alışkanlıklarını kalıcı kılmak ve kent yaşamının kalitesini artırmak olarak özetleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN BAŞKAN MESUT KOCAGÖZ’ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE SÜRDÜRÜLEN "TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR" KAMPANYASIYLA 68 MAHALLEDE ÇEVRE BİLİNCİNİN GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİ HEDEFLENİRKEN, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ TARAFINDAN "ÇEVRE ÖDÜLÜ" İLE TAKDİR EDİLDİ.