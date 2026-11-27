mezarlıklarda yürütülen yenileme çalışması

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla alanların daha modern, düzenli ve bakımlı görünmesini sağladı. Çalışmalar Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaçlara göre planlanıp yürütüldü ve mahalle sakinlerinin hassasiyetleri göz önünde bulunduruldu.

hangi mahallelerde uygulandı:

Yapılan çalışmalar kapsamında Çevril, Mollahacı, Obruk, Saraycık, Hasancı, Himmetdede, Hırka ve Molu mahallelerindeki mezarlıklar yenilendi. Toplamda 8 kırsal mahallenin mezarlığı kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenlemesiyle yeni görünüme kavuştu.

çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Ekipler, genel temizlikten çevre düzenlemesine; bakım ve onarımdan ihtiyaç duyulan alanların yenilenmesine kadar çok yönlü bir program uyguladı. Fiziki düzenlemelerle mezarlıkların estetik görünümü iyileştirilirken, ziyaretçilerin kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirmelerine imkan tanındı.

Yerinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda öncelikler belirlendi ve uygulamalar titizlikle hayata geçirildi. Bu sayede mezarlıklarda hem kısa vadeli bakım ihtiyaçları karşılandı hem de uzun süreli koruma ve düzeni sağlayacak altyapı düzenlemelerine ağırlık verildi.

mahalle hafızası ve manevi değerler açısından önemi:

Kırsal mahallelerde sürdürülen bu çalışmalar, yalnızca fiziksel bir yenileme değil; aynı zamanda mahallelerin ortak hafızasını ve manevi değerlerini koruma çabasının da bir parçası olarak değerlendiriliyor. Belediyenin hizmetleri, ecdada duyulan saygı ve geçmişe sahip çıkma anlayışı çerçevesinde yürütülüyor.

Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, ilçedeki mezarlıkların bakım, temizlik, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edecek ve kırsal mahallelerdeki hizmetlerini düzenli olarak güncelleyecektir.

KOCASİNAN BELEDİYESİ; KIRSAL MAHALLELERDE BULUNAN MEZARLIKLARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YENİLEME, BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA MEZARLIKLARI DAHA MODERN, DÜZENLİ VE BAKIMLI BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUYOR.